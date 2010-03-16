230 نفر برای تولید و توزیع مواد محترقه دستگیر شدند

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انجام آخرین اقدامات پلیس تاکنون یش از 30 تن انواع مواد محترقه در سطح شهر تهران کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: همچنین سه میلیون و 350 هزار انواع ترقه کشف و 230 نفر نیز در زمینه تولید و توزیع مواد محترقه در طول دو ماهه اخیر در تهران دستگیر شدند.



پیش از این سردار رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی نیز گفته بود: تاکنون 73 میلیون و 400 هزار انواع مواد محترقه در کشور کشف و ضبط شده و متاسفانه هفت نفر نیز جان خود را از دست داده اند. همچنین 21 باند تهیه و توزیع مواد محترقه در کشور شناسایی و متلاشی شده اند.

