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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۲

سرهنگ خانچرلی در گفتگو با مهر:

230 نفر برای تولید و توزیع مواد محترقه دستگیر شدند

230 نفر برای تولید و توزیع مواد محترقه دستگیر شدند

معاون عملیات نیروی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 230 نفر به دلیل تولید و توزیع مواد محترقه در طول دو ماهه اخیر خبر داد.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انجام آخرین اقدامات پلیس تاکنون یش از 30 تن انواع مواد محترقه در سطح شهر تهران کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: همچنین سه میلیون و 350 هزار انواع ترقه کشف و 230 نفر نیز در زمینه تولید و توزیع مواد محترقه در طول دو ماهه اخیر در تهران دستگیر شدند.

پیش از این سردار رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی نیز گفته بود: تاکنون 73 میلیون و 400 هزار انواع مواد محترقه در کشور کشف و ضبط شده و متاسفانه هفت نفر نیز جان خود را از دست داده اند. همچنین 21 باند تهیه و توزیع مواد محترقه در کشور شناسایی و متلاشی شده اند.
 

کد مطلب 1052513

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