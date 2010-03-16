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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۴

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به مهر خبر داد: کاهش تعطیلات دانشگاهها/ دانشگاهها تا 26 اسفند باز هستند

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به مهر خبر داد: کاهش تعطیلات دانشگاهها/ دانشگاهها تا 26 اسفند باز هستند

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه کلاسهای دانشگاهها این هفته دایر هستند درباره سیاست وزارت علوم برای جبران تعصیلات بیش از انداره ترم دوم دانشگاهها گفت: سیاست برای جبران کوتاه بودن ترم دوم تحصیلی دانشگاهها آغاز ترم اول در شهریور ماه است.

محمد حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دایر بودن کلاسهای دانشگاه در هفته جاری و آغاز به کار آنها پس از تعطیلات عید نوروز گفت: این هفته تعطیلی رسمی نداریم و قاعدتا باید این هفته کلاس دایر باشد تنها در برخی موارد دانشجویان شهرستانی به دلیل پیدا نشدن بلیط به مشکل بر می خورند اما در هر حال کلاسها پابرجا است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر کلاسها از روز پس از 13 فروردین رسما شروع می شود و دانشجویان باید سر کلاس حضور داشته باشند.
 
معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص جبران کیفیت آموزش با وجود 13 روز تعطیلات در ترم دوم تحصیلی دانشگاهها در نوروز و به طور معمول تاخیر در آغاز ترم دوم و شروع دوباره آن بعد از تعطیلات سال نو به مهر گفت: چون باید همیشه حجم مشخصی از درس توسط اساتید ارائه شود، اساتید کلاسهای جبرانی می گذارند. اما سیاست ما این است که ترم اول را از شهریور آغاز کنیم تا به تبع آن ترم دوم زودتر شروع شود و فرصت بیشتری در این ترم داشته باشیم.
 
نادری منش درباره کاستن از تعطیلات نوروز برای جبران کوتاه بودن ترم دوم تحصیلی گفت: ممکن است این اتفاق هم بیافتد اما تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.
کد مطلب 1052514

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