پنج هزار امدادگر در طرح نوروزی گلستان شرکت دارند

محمد ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرگار مهر در گرگان افزود: این نیروها در سطح 48 پایگاه به امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی استان خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: تامین امنیت جاده ای، جابجایی مصدومان، اسکان اضطراری از جمله وظایف کمیته امداد و نجات در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی است.

وی خاطرنشان کرد: تغذیه اضطراری و درمان اضطراری نیز از دیگر فعالیتهایی است که نیروهای امدادی طی فعالیت در طرح نوروزی انجام می دهند.

به گفته نعیمی، دستگاه های مختلفی در کمیته امداد و نجات شرکت دارند که هلال احمر، اورژانس 115، پزشکی و قانونی و .. از جمله آن است که در مسیر جاده ها و نوار ساحلی استان و مناطق گردشگری استان مستقر است.

گلستان 100 کیلومتر نوار ساحلی و بیش از پنج هزار کیلومتر راه ارتباطی دارد.