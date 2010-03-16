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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

پنج هزار امدادگر در طرح نوروزی گلستان شرکت دارند

پنج هزار امدادگر در طرح نوروزی گلستان شرکت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان اعلام کرد: پنج هزار نیروی امدادی در ایام نوروز به مسافران استان خدمات می دهند.

محمد ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرگار مهر در گرگان افزود: این نیروها در سطح 48 پایگاه به امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی استان خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: تامین امنیت جاده ای، جابجایی مصدومان، اسکان اضطراری از جمله وظایف کمیته امداد و نجات در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی است.
 
وی خاطرنشان کرد: تغذیه اضطراری و درمان اضطراری نیز از دیگر فعالیتهایی است که نیروهای امدادی طی فعالیت در طرح نوروزی انجام می دهند.
 
به گفته نعیمی، دستگاه های مختلفی در کمیته امداد و نجات شرکت دارند که هلال احمر، اورژانس 115، پزشکی و قانونی و .. از جمله آن است که در مسیر جاده ها و نوار ساحلی استان و مناطق گردشگری استان مستقر است.
 
گلستان 100 کیلومتر نوار ساحلی و بیش از پنج هزار کیلومتر راه ارتباطی دارد.
کد مطلب 1052516

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