اوساسونا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آتلتیکو مادرید دیشب با نتیجه یک بر صفر مقابل اوساسونا به برتری رسید. خوزه مانوئل خورادو در دقیقه 78 تک گل بازی را به ثمر رساند. جواد نکونام در این دیدار به طور کامل در زمین حضور داشت و مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا در دقیقه 75 جای خود را به گالان داد.

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 65 امتیاز - تفاضل 50+

2- بارسلونا 65 امتیاز - تفاضل 48+

3- والنسیا 47 امتیاز

4- سویا 44 امتیاز - یک بازی بیشتر

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10- آتلتیکو مادرید 34 امتیاز

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13- اوساسونا 31 امتیاز

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18 - تنه ریف 23 امتیاز

19- وایادولید 20 امتیاز

20- خه رس 15 امتیاز