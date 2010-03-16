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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۶

هفته بیست و ششم لالیگا/

اوساسونا شکست خورد

اوساسونا شکست خورد

تیم فوتبال اوساسونا دوشنبه شب در تنها دیدار باقیمانده از هفته بیست و ششم رقابت‌های لالیگا مقابل آتلتیکو مادرید تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آتلتیکو مادرید دیشب با نتیجه یک بر صفر مقابل اوساسونا به برتری رسید. خوزه مانوئل خورادو در دقیقه 78 تک گل بازی را به ثمر رساند. جواد نکونام در این دیدار به طور کامل در زمین حضور داشت و مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا در دقیقه 75 جای خود را به گالان داد.

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 65 امتیاز - تفاضل 50+
2- بارسلونا 65 امتیاز - تفاضل 48+
3- والنسیا 47 امتیاز
4- سویا 44 امتیاز - یک بازی بیشتر
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10- آتلتیکو مادرید 34 امتیاز
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13- اوساسونا 31 امتیاز
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18 - تنه ریف 23 امتیاز
19- وایادولید 20 امتیاز
20- خه رس 15 امتیاز
کد مطلب 1052517

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