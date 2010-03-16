18 هزار واحد صنفی لرستان بازرسی شد

خداداد بیرانوند در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نظارتی سازمان بازرگانی استان لرستان از یازدهم اسفندماه سالجاری آغاز شده است و تا 20 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به بازرسی از 18 هزار واحد صنفی در مدت زمان طی شده از اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: 60 اکیپ در قالب اجرای طرح نظارت و بازرسی نوروزی این سازمان همکاری دارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: در بازرسی های انجام شده از سطح واحدهای صنفی استان لرستان بیش از دو هزار و 102 مورد تخلف شناسایی و برخورد لازم صورت گرفت.

بیرانوند ادامه داد: در این راستا پرونده متخلفان تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان لرستان معرفی شد.

وی با تاکید بر تلاش این سازمان برای کنترل و نظارت بر روند قیمت ها در ایام نوروز، افزود: همشهریان لرستانی می توانند تخلفات را با شماره 124 با سازمان بازرگانی استان در میان بگذارند.