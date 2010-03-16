مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ برگزاری پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داد: ادامه همطرازی حقوق بازنشستگان در سال آینده

اصلاح قانون احزاب در دستور کار مجلس قرار گرفت

ایران :

انتقاد رئیس جمهور از برخی مصوبات مجلس؛ 4 برابر شدن گمرکی کالای ضروری به زیان مردم است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور پیش بینی کرد: تداوم کاهش قیمت مسکن تا 3 سال آینده

تدارک 40 فیلم سینمایی در جدول برنامه نوروزی سیما

ابرار:

وزیر نفت: قیمت واقعی بنزین 750 تومان است

عضو کمیسیون اجتماعی: سازمان ملی جوانان منحل شود

اکونومیست اعلام کرد: کاهش 30 میلیارد دلاری صادرات ایران

ابتکار:

احمدی مقدم: به شدت برخورد می‌کنیم؛ هشدار به متخلفان چهارشنبه سوری

معاون سیاسی وزیر کشور: فعالیت‌های جبهه مشارکت ممنوع است

صادق محصولی و حاشیه‌هایی که رهایش نمی‌کنند؛ در سازمان بازنشستگی چه خبر است؟

اسرار:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: پولهای درآمدی به مردم بدهید

یک نماینده مجلس خواستار انحلال سازمان ملی جوانان شد

هشدار فرمانده کل ارتش به اشغالگران همسایگان ایران: دست به هر خطایی بزنید، نابودی فروپاشاننده‌ای را برایتان رقم می‌زنیم



اطلاعات:

بحران در روابط واشنگتن- تل آویو اوج گرفت

اسکناس 10 هزار تومانی سال آینده منتشر می‌شود

ذبیحی: دولت 19 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است



تفاهم:

با 168 رای موافق بودجه سال 89 تصویب شد

میرکاظمی اعلام کرد: راه‌اندازی بانک صنعت نفت

افتتاح بزرگترین بزرگراه دو طبقه در اصفهان



تهران امروز:

آخرین اعتراض در آخرین روز؛ احمدی نژاد: هیچ منطقی در تصمیم گیری مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو نمی‌بینم

چانه زنی بر سر اعتبارات منطقه‌ای؛ نمایندگان تا آخرین لحظه برای دریافت بودجه بیشتر تلاش کردند

اخطار پلیس برای چهارشنبه سوری؛ تشکیل قرارگاه مشترک نیروی انتظامی ،سپاه و بسیج



پول:

رفع ایرادهای شورای نگهبان در سریع‌ترین زمان ممکن؛ کاهش بودجه نهاد ریاست جمهوری

هادی اویار حسین خبر داد: بیمه دانا زمین‌هایش را از ارتش پس گرفت

واکنش رئیس جمهور به تغییرات بودجه در مجلس: اهل گله گذاری نیستم اما بسیار بد است



جام جم :

مهیج‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان؛ امروز در تلویزیون

دستگیری 200 فروشنده مواد آتش‌زا

روز پرکار رئیس جمهور؛ آزادراه قزوین- رشت و نخستین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان وسط احمدی نژاد گشایش یافت



جوان:

اراضی پردیس توسط یک زمین خوار تصرف شده بود، آزاد شد؛ پایان زمین خواری 1200 هکتاری

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: جزئیات دستگیری اعضای شبکه جنگ سایبری

کشف اسناد ارتباط دو سایت فعال در حوزه دانشجویی با منافقین

جمهوری اسلامی:

تصویب بودجه 368 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده در مجلس

بازرس سابق آژانس اتمی فاش کرد: استناد آژانس به اطلاعات سازمان های جاسوسی در تهیه گزارش علیه ایران

بازپس گیری 1200 هکتار اراضی پردیس از یک زمین خوار



جهان صنعت:

رئیس سازمان خصوصی سازی وعده داد؛ گروه واگذاریها در 89 باز می‌شود

وزیر نفت تحریم صنعت نفت را بی اثر اعلام کرد؛ تحریم کنندگان بنزین ایران در لیست سیاه

میلیبند با هدف فشار بر ایران به چین رفت



حمایت:

یک ماه دیگر تکلیف مشخص می‌شود؛ لایحه پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف نظرها

دادستان تهران: شش نفر از متهمان روز عاشورا به اعدام محکوم شدند

برخورد با خودروهای بدون طرح ترافیک از 14 فروردین



خراسان:

با پیشتازی ائتلاف دولت قانون و توافق سه گروه مهم سیاسی عراق؛ مالکی نخست وزیر عراق می‌ماند

یدک کشی به جای امداد خودرو

معاون سیاسی وزیر کشور: دستور توقف فعالیتها از طرف قوه قضائیه دلیل لغو کنگره جبهه مشارکت است



دنیای اقتصاد:

میرکاظمی، وزیر نفت: بازنده تحریم شرکت‌های اروپایی هستند

مناقشه بر سر بودجه‌های محلی



سیاست روز:

برنامه‌های سازمان خصوصی سازی برای حضور مردم در اقتصاد؛ کوچک شدن دولت با یک تصمیم بزرگ

با تصویب پرحاشیه ترین بودجه کشور؛ دفتر دخل و خرج 89 بسته شد

احمدی نژاد در حاشیه افتتاح بزرگراه دو طبقه اصفهان: نمایندگان بگذارند قطار پیشرفت کشور با سرعت حرکت کند



فرهنگ آشتی:

براساس تصمیم شورای اجتماعی و اعلام وزیر کشور: طرح ازدواج آسان به زودی اجرا می‌شود

حسینیان با اشاره به اینکه پیش بینی رئیس جمهور درست بوده است؛ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مصلحت نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: شتابزدگی در هدفمند کردن یارانه‌ها



کیهان:

سرمایه گذاری 75 میلیارد دلاری بانکهای داخلی در پروژه‌های نفت و گاز

سازمان ملل صحت انتخابات عراق را تایید کرد

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ بهره برداری از نخستین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان



گسترش:

انتقاد رئیس جمهوری از کاهش تعرفه واردات خودرو

سبد ویژه نوروز88 برای کارمندان دولت

بهره برداری از پروژه آزادراه قزوین- رشت و افتتاح بزرگراه دو طبقه کشور با حضور رئیس جمهوری انجام شد

وطن امروز:

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: محرومیت مادام العمر 20 راننده پرخطر از رانندگی در سال 88

دادستان تهران اعلام کرد: صدور حکم اعدام برای 6 هتاک روز عاشورا

بزرگترین شکست مردمی تاریخ انتخابات فرانسه؛ سارکوزی بازنده انتخابات مناطق شد



همشهری:

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: توقیف خودرو، حداقل جریمه رانندگان پرخطر در نوروز

سخنگوی شهرداری تهران خبر داد: بهره برداری از پروژه‌های مهم شهری پس از تعطیلات نوروز

وزیر نفت اعلام کرد: قیمت واقعی بنزین لیتری 750 تومان



هدف واقتصاد:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: به جای پولهای تورمی، پولهای درآمدی به مردم بدهید

ماده واحده لایحه بودجه تصویب شد

روز گذشته در فرابورس رخ داد: فروش 5 دقیقه ای 100 میلیون سهم لیزینگ ایرانیان

