به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، خالد مشعل در جریان دیدار با سران گروه های فلسطینی در دمشق اظهار داشت: اقدامات اسرائیل در قدس بازی با آتش است و شراره های آن منطقه را منفجر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به جامعه بین الملل و کشورهای بزرگ و حامی رژیم صهیونیستی نسبت به اقدامات این رژیم هشدار می دهیم.

مشعل در ادامه به بهره برداری از معبد الخراب در قدس شرقی به عنوان مقدمه ای برای احداث معبد هیکل هشدار داد و خاطرنشان کرد: این اقدام دزدی از تاریخ و چشم اندازهای تاریخی و دینی به شمار می رود.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما از قدس و مقدسات آن چشم پوشی نخواهیم کرد و کسی که با آتش بازی می کند پیامدهای آن را نیز متحمل خواهد شد.

مشعل در پایان از کشورهای عربی خواست که سران عرب در اجلاس لیبی موضع قاطعی در برابر یهودی سازی قدس اتخاذ کنند.

اجلاس لیبی اواخر ماه جاری میلادی در لیبی برگزار خواهد شد.