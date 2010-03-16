اجرای هاستینگ ملی از سال آینده/ میزبانی همه سایتهای ایرانی در داخل

محمدعلی آریانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام مناقصه مرکز داده ملی در سال جاری گفت: تا چند روز دیگر طرح پیمانکار پروژه به تصویب شرکت ارتباطات زیرساخت می رسد و از سال آینده اجرای این طرح وارد فاز عملیاتی می شود.

وی با بیان اینکه دیتاسنتر ملی میزبانی (هاستینگ) سایت های ایرانی در داخل کشور را به عهده خواهد گرفت گفت: در این پروژه هاستینگ تمامی سایت های ایرانی در دستور کار قرار دارد.



آریانیان اضافه کرد: میزبانی سایت های ایرانی در داخل کشور از سال آینده اجرا می شود و در فاز نخست، شرکتها و سازمانهای دولتی مشمول این پروژه قرار می گیرند و در فازهای بعدی به مرور میزبانی سایر سایتها در دستور کار قرار می گیرد.



به گزارش مهر، با آغاز به کار دیتاسنتر ملی، میزبانی استفاده از اینترنت را شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد داد و دیگر نیازی نخواهد بود کاربران برای استفاده از آن به سایت خارج از کشور وصل شوند و متقاضیان می‌توانند از طریق دیتاسنتر ملی اطلاعات را دریافت کنند.



دیتاسنتر محوطه و فضایی را به هر سازمان اختصاص می‌دهد و آن سازمان می‌تواند با استفاده از این فضا دیتای خود را ذخیره و هرگونه تبادل اطلاعات را از طریق این مرکز انجام دهد.



براساس این طرح سازمان‌هایی که اطلاعات محرمانه دارند با استفاده از این دیتاسنتر می‌توانند اطلاعات خود را دریافت کنند و این کار با امنیت بیشتری صورت گیرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت چندی پیش نیازهای سازمانها را در این زمینه دریافت کرده است.