تعداد کل دامنه های اینترنتی ثبت شده در ایران/ رشد 35 درصدی دامنه ir.

علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تاکنون 145 هزار و 422 دامنه اینترنتی در مرکز ثبت دامنه های کشوری به ثبت رسیده است گفت: ثبت دامنه هایی مانند ir، org ، edu ، gov ، info ، net ، com در سال 88 رشد خوبی را تجربه نکرده و نسبت به سال های گذشته رشد چشمگیری نداشته است اما رشد دامنه دات ir در سال جاری بالاتر از میانگین کل متوسط ثبت این دامنه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و فراگیر شدن تجارت الکترونیک در سال آینده می تواند افزایش ثبت دامنه های اینترنتی را به همراه داشته باشد گفت: مرکز ثبت دامنه های اینترنتی درصدد تسهیل فرآیند ثبت دامنه و افزایش کیفیت این سرویس است و از توان بخش خصوصی برای این مهم استفاده خواهد کرد.



صالح پیش بینی کرد با تسهیل فرایند ثبت دامنه، رشد دامنه های اینترنتی در سال 89 به 40 تا 50 درصد برسد.