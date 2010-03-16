برنامه ای برای چهارشنبه آخر سال نداریم/ امورفرهنگی در نوروز تعطیل نیست

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باتوجه به اینکه نزدیک پایان سال هستیم و اکثر دانشجویان ما شهرستانی هستند عملا دانشگاهها و خوابگاهها در این روزها خالی و تعطیل هستند و فضایی نیست که ما بتوانیم برنامه فرهنگی خاص چهارشنبه سوری را در آن اجرا کنیم.