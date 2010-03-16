برنامه ای برای چهارشنبه آخر سال نداریم/ امورفرهنگی در نوروز تعطیل نیست

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهارشنبه آخر سال بیشتر به فضای بیرون از دانشگاه مربوط می شود گفت: در عین حال در این زمینه که چهارشنبه آخر سال نباید تبدیل به یک مراسم ضد فرهنگی شود میان دانشگاهیان اطلاع رسانی شده است.
مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به برنامه های فرهنگی وزارت علوم در ایام نوروز گفت: برنامه های فرهنگی وزارت علوم در ایام تعطیل برگزار می شود و در خوابگاهها برای دانشجویانی که حضور دارند دعای کمیل و زیارت عاشورا برگزار می کنیم. همچنین سفرهای زیارتی نیز پیش بینی شده است.
وی افزود: اردوهای راهیان نور نیز برای ایام نوروز تدارک دیده شده است و در حال حاضر دانشجویان آماده می شوند که به مناطق عملیاتی جنگی بروند.
دارا اضافه کرد: ضمن اینکه برای زیارت عتبات عالیات نیز پنج هزار دانشجو و استاد و کارمند ثبت نام کرده اند.
وی گفت: تشکل های دانشجویی جدا از برنامه های زیارتی در اردوگاهها مستقر می شوند و دوره های آموزشی مختلفی را می بینند. تشکلهای اسلامی نیز در ایام عید برای توان افزایی آموزش می بینند.
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