جهان انباشته از تسلیحات آمریکایی/ جزئیات دقیق تجارت جهانی تسلیحات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، نتایج بررسی های جدید حاکی از آن است که آمریکا و روسیه در صدر صادرکنندگان اسلحه در جهان هستند و میزان صادرات تسلیحات و دیگر فناوری های نظامی آلمان به خارج نیز در یک دهه اخیر بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم (SIPRI) روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد، آمریکا 30 درصد معاملات جهانی تسلیحات را در اختیار دارد و روسیه با 23 درصد مقام دوم را به خود اختصاص داده است.

مجله اشپیگل می نویسد: با وجود بحران اقتصادی در سراسر جهان، صنایع نظامی آلمان از سال 2004 تا کنون رشد داشته است و صادرات سلاح آلمان در سال های 2004 تا 2005 در مقایسه با پنج ساله پیش از آن، دو برابر شده است و این کشور با اختصاص دادن 11 درصد از کل هزینه های نظامی جهان به خود تعجب بسیاری را بر انگیخته است.



در این گزارش صادرات ناو جنگی 44 درصد از صادرات تسلیحات آلمان را تشکیل می دهد در حالی که تانک ها 27 درصد را به خود اختصاص داده است.



بسیاری از صادرات تسلیحاتی آلمان به کشورهای عضو ناتو صورت گرفته و ترکیه و یونان در کنار آفریقای جنوبی در بین بهترین خریداران تسلیحات آلمان قرار دارند.



کلاودیو روت رهبر سبزهای آلمان در اعتراض به این روند می گوید: پارلمان در نهایت به حق نظارت بر صادرات تسلیحات دولت را داشته باشند که به گفته وی چنین کنترلی در همه جای دیگر صورت می گیرد.



این سیاستمدار آلمان همچنین بر این باور است که صادراتی با این حجم می تواند مسابقه تسلیحات خطرناکی را دامن زده و مناطق جهان را به بشکه باروت تبدیل کند.



همچنین "یان ون آخن"(Jan van Ajen) از اعضای حزب چپ افراطی آلمان این افزایش صادرات آلمان را "وحشتناک" و خواستار ممنوعیت آن شده است.

وی گفت: چرا باید شغلی در این کشور باشد که به مرگ دیگر مردمان اختصاص داشته باشد.



اظهارات این مخالفان در حالی است که برخی دیگر از سیاستمداران آلمان بر این باروند که صادرات تسلیحات به اعضای ناتو محل اشکال نیست.



"رینر آرنولد" سخنگوی امنیتی حزب مخالف سوسیال دموکراتها می گوید:درباره صادرات تسلیحات آلمان به متحدین خود در ناتو چیز "قابل اعتراضی" وجود ندارد بلکه صادرات آن به دیگر کشورها باید "خیلی جدی مورد" بررسی قرار گیرد.

بر اساس گزارش SIPRI فرانسه و انگلیس پس از آلمان در رده های چهارم و پنجم بزرگترین صادرکنندگان سلاح در جهان قرار دارند.



همچنین بر اساس این گزارش چین و هند بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان به شمار می آیند و سنگاپور و الجزایر برای نخستین بار وارد فهرست 10 کشور وارد کننده تسلیحات شده اند و واردات تسلیحات سنگاپور طی دوره 2005 تا 2009 تا 146 درصد افزایش داشته است.

این مؤسسه سوئیسی نیز هشدار می دهد که صادرات تسلیحات به مناطق بی ثبات نظیر خاورمیانه، شمال آفریقا آمریکای جنوبی و همین طور جنوب و جنوب شرقی آسیا می تواند منجر به مسابقه تسلیحاتی شود.



در این گزارش آمده است: صادرات تسلیحات به منطقه لاتین در 5 سال گدذشته نسبت به دوره 2000-2004 به میزان 150 درصد افزایش یافته است و در جنوب شرق آسیا موج تسلیحاتی می تواند منطقه را بی ثبات کرده و چند دهه آرامش در آن را بر هم بزند.



همچنین در این گزارش اعلام شده است که طی پنج سال گذشته تجارت جهانی موشکها، جت های جنگنده، تسلیحات و مهمان 22 در صد افزایش یافته است.

"پل هولتوم" رئیس برنامه انتقال تسلیحات مؤسسه SIPRI می گوید: دولتهایی دارای منابع غنی مقدار قابل ملاحظه ای از هواپیماهای جنگی را خریداری کرده اند و رقبای همسایه آنها هم در واکنش به خریدها سفارشهای خود را دادند.