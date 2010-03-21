علی تن، یکی از اعضای شورای سیاستگذاری نخستین دوسالانه خوشنویسی در مورد کشورهای فعال این رشته به خبرنگار مهر گفت: علاوه‌ بر ایران، ترکیه، کشورهای شمال آفریقا و حاشیه خلیج فارس در خطوط عربی مثل ثلث و ریحان هنرمندان زبده‌ای دارند.

وی اما از تمایل برخی از کشورهای برای انتصاب خوشنویسی به عنوان هنر بومی خودشان خبر داد: کشورهای دیگر، از جمله کشورهای عربی درصدد هستند خوشنویسی را هنر بومی خود معرفی کنند ولی هیچکدام در عرصه خوشنویسی، فعالیت انجمنی همچون ما ندارند. در حالی که در ایران انجمنهای خوشنویسی فعالی وجود دارند که به آموزش و رشد این هنر کمک می‌کنند و به عنوان پشتوانه‌ای در مقابل دیگر کشورها محسوب می‌شوند.

تن همچنین در مورد اینکه دوسالانه خوشنویسی تا چه می‌تواند توان خوشنویسی کشور را در سطح جهان معرفی و هنرمندان کشورهای دیگر را جذب کند گفت: برای اینکه بتوانیم خوشنویسی را به عنوان یکی از هنرهای اصلی ایرانی در جهان معرفی کنیم به برنامه‌ریزی منسجم‌تری نیاز داریم. یکی از اولین نکات در این راه، اختصاص اعتبارات قابل توجه است که بتوانیم امکانات لازم را برای شناساندن دوسالانه و ارتباط با هنرمندان دیگر انجام دهیم.

وی گام دیگر را وجود جوایز نفیس برشمرد: یکی از مواردی که یک دوسالانه یا رقابت را در میان شرکت‌کنندگان بین‌المللی تشویق می‌کند جوایز نفیس است مثلا کشوری مثل ترکیه چند سال است که مسابقات خوشنویسی برگزار می‌کند و برای اینکه بتواند انگیزه‌ هنرمندان خارجی را جلب کند جوایز قابل توجهی در نظر می‌گیرد.

تن در ادامه به توضیح بخش بین‌المللی دوسالانه خوشنویسی پرداخت: از تعدادی از هنرمندان خارجی در رشته‌های ثلث، نثر و هنرهای نوین برای حضور در همایش و نشستهای تخصصی دعوت می‌کنیم تا تجربیات خود را بیان کنند. البته نمایشگاهی نیز از آثار آنها به صورت جداگانه و خارج از بخش رقابتی به نمایش گذاشته می‌شود.

وی این دوسالانه را راهی برای از بین بردن اختلافات میان خوشنویسان عنوان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات خوشنویسی اختلاف نظری است که میان اساتید و شاگردان آنها بر سر اعطای درجه استادی وجود دارد و سعی ما این بوده که در جلسات شورای سیاستگذاری دوسالانه به عنوان متولی عمل کنیم. طوری که سمت و سویی به افراد و گرایشهای نداشته باشیم و از همه اساتید این رشته استفاده کنیم. تا حدودی هم موفق بوده‌ایم چون توانسته‌ایم بسیاری از اساتید بزرگ خوشنویسی را در کنار هم جمع کنیم.

تن ادامه داد: اساتیدی که شاید راغب نبودند در کنار هم قرار بگیرند در این دوسالانه با یکدیگر کار می‌کنند که امیدواریم بتوانیم استفاده حداکثری از توان آنها داشته باشیم. به هرحال هیچ گروهی برای وزارت ارشاد اولویت ندارد و تلاش ما این است که اختلافها از میان برود.

نخستین دوسالانه بین‌المللی خوشنویسی اردیبهشت سال 89 در قزوین برگزار می‌شود.