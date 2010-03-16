محسن عباسی در گفتگو با مهر گفت: در گذشته موسسات و شرکتهای صرافی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه های مختلف دریافت می کردند، اما بانک مرکزی اعلام کرده بود که زمان این مجوزها سپری شده است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم با صرافی هایی معامله کنند که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند، در غیر این صورت چنانچه برای آنها مشکلی در ارتباط با تامین ارزی پیش آید، حتی در محاکم قضایی نیز به سختی می توان به آن رسیدگی کرد و حق و حقوق ذی نفع را گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین اگر موسسه ای نیز تنها مجاز به کار خرید و فروش سکه است و اتحادیه طلا و جواهر فرد را به عنوان فردی که تنها می تواند خرید و فروش سکه را انجام دهد، می شناسد، مجاز به کار خرید و فروش ارز است، البته صرافی های مجاز توسط بانک مرکزی کار خرید و فروش سکه و ارز را می توانند انجام دهند.

عباسی در خصوص اثرگذاری صرافی ها بر کاهش یا افزایش قیمت سکه گفت: صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان بازوان این بانک در بازار ارز و صرافی فعالیت می کنند، بنابراین در ارتباط با روند افزایشی قیمت سکه و ارز همواره مثبت عمل کرده اند و سود کمی از عملیات خرد و فروش خود دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و ارز بر اساس تعادل در بازار و خرید، فروش، عرضه و تقاضا اقتباس می شود، تصریح کرد: صرافی های مجاز سکه های بانکی در اختیار مردم قرار می دهند و سکه های تقلبی نیز در سایر مراکز خرید و فروش می شود و فردی که از مراکز غیر مجوز سکه و ارز دریافت کند، ریسک می کند.