اعزام گروه ستاد خبری راهیان نور آذربایجان شرقی به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ رضا رضوانی مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه عاشورا صبح سه شنبه در حاشیه اعزام این گروه به مناطق عملیاتی اظهار داشت: ستاد خبری و اطلاع رسانی راهیان نور استان آذربایجان شرقی به منظور انعکاس فعالیتهای هدفمند فرهنگی کاروانهای راهیان نور سراسر کشور به به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

وی گفت: فعالین خبری این استان در قالب دو گروه، قبل و بعد از سال نو در این مناطق حضور یافته و برنامه و فعالیتهای زائرین کربلای ایران را که با شور و شوق و معنویت خاصی در کنار معراج شهدا اجرا خواهد گردید منعکس خواهند نمود.

سرهنگ رضا رضوانی، نقش رسانه را در اثربخشی برنامه ها، نقش تعیین کننده ای عنوان کرد و گفت: ستاد اطلاع رسانی این معاونت متشکل از خبرنگاران بسیجی استان، در ایام زیارت زائرین از این مناطق فعال بوده و آماده دریافت گزارش ها و اخبار کاروانهای راهیان نور است.