آذربایجان شرقی آماده پذیرایی از پنج میلیون مسافر نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی در نشست ویژه برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی سال 89 در جمع خبرنگاران افزود: مسافران نوروزی استان آذربایجان شرقی در سال 88 نسبت به نوروز 87 حدود 30 درصد افزایش داشته است و امیدواریم امسال نیز شاهد حضور تعداد بیشتری از گردشگران نوروزی در استان باشیم.

وی گفت: بنا به آمار کمیته عالی آمار نظارت سفرها در کشور در طول سال 88 به طور کلی 16میلیون نفر سفر در استان آذربایجان شرقی داشتیم.

تراب محمدی ادامه داد: سال 88 حدود هزار و 800 نفر درمان از کشورهای ارمنستان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان وارد ایران شدند.

محمدی با تاکید بر برنامه ریزی های مدون و منسجم و عملکرد مثبت سازمان میراث فرهنگی در چند ساله اخیر افزود: سازمان میراث فرهنگی ، سازمانی فرابخشی است و تلاش این سازمان به تنهایی در معرفی صحیح و هرچه بهتر استان مفید و موثر نخواهد بود، باید تمام سازمانها و ارگانهای مرتبط بصورت هماهنگ و هم راستا عمل کنند.

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان در رابطه با امکانات و تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده برای رفاه مسافران نوروزی گفت: با آماده سازی و توزیع یک و نیم میلیون بسته فرهنگی شامل نقشه شماتیک تبریز، لوح فشرده معرفی تبریز با عنوان "آذربایجان بهشت پنهان"، بروشوری با عنوان " اینجا که آمده ای" برای معرفی مراکز اسکان، ‌رستورانها،‌ جاذبه های گردشگری، آثار تاریخی و... اقدام خواهد شد.

وی در رابطه با برنامه های ستاد استقبال از مسافران نوروزی گفت: تعداد راهنمایان گردشگری استان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و امسال 200نفر راهنما در 92 مرکز اطلاع رسانی و مکانهای گردشگری و تاریخی استان از تاریخ 27اسفند 88 تا روز 20 فروردین 89 مستقر خواهند بود.

تراب محمدی حضور راهنمایان موتور سوار در مبادی ورودی شهرها برای دومین سال متوالی را از طرحهای ابتکاری استان دانست و مدعی شد: اتوبوسهای گردشگری برای اولین بار در کشور در سال 87 در استان آذربایجان شرقی راه انداز ی شدند و هم اکنون 15دستگاه اتوبوس در تبریز و علاوه بر آن در شهرستانهای مراغه، مرند، میانه، اهر، جلفا و هشترود با همکاری شرکت اتوبوسرانی و شهرداری در ایام نوروز به صورت رایگان نسبت به حمل و نقل رایگان مسافران نوروزی اقدام می کنند.

وی همچنین در رابطه با دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده توسط این ستاد به توزیع 50هزار کارت دعوت با 50درصد تخفیف بازدید از اماکن تاریخی میان شهروندان تبریزی اشاره کرد و افزود: مسافران و گردشگران نوروزی می توانند انتقادات، شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن های09669 به طور سراسری و تلفن سازمان 1838 و همچنین تلفن مستقیم سازمان میراث فرهنگی به شماره 5546040مطرح کنند.

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی خاطر نشان کرد: نوروز امسال 29هتل و 63 مهمانپذیر با 5300تخت، 780کلاس درس و چندین کمپ گردشگری تجهیز و آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی می باشند.

وی افزود: سالنهای تربیت بدنی و سالنهای ستاد بحران استان نیز تجهیز و آماده شده اند تا در صورت بروز مشکل، وضعیت آب و هوایی نامناسب و .. آماده ارائه خدمات به مسافران باشند.

محمدی برنامه های رفاهی و تفریحی در نظر گرفته شده برای مسافران استان را چنین برشمرد: نمایشگاه ویژه صنایع دستی و سوغات تبریز از سال گذشته در محوطه مسجد کبود تبریز و در شهرستان مراغه ایجاد شده و اقدام به پخت و عرضه غذاهای محلی چون نان محلی، آش و ..می کنند.

وی ادامه داد: طبق برررسی های کارشناسی انجام شده حدود 10هزار اثر تاریخی در استان وجود دارد و طبق برنامه ریزی های انجام شده در طول سال آینده نزدیک یک هزار و 900 اثر ثبت خواهد شد.

وی با اظهار این نکته که صنایع دستی استان آذربایجان شرقی از شهرت جهانی برخوردار است تاکید داشت: در صورت همکاری بیشتر رسانه ها شاهد حضور و استقبال مسافران بیشتری از تمام دنیا خواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین در رابطه با نظارت بر عملکرد مراکز و مجتمع های متخلف یادآور شد: سال گذشته چهار مجتمع بین راهی به دلیل قیمتهای بالا تعطیل شدند که بعدا موظف به اصلاح و رعایت برخی موارد بهداشتی نیز شدند.