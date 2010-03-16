عبرت از تاریخ و اتخاذ استراتژی خروج؛ تنها گزینه آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، هفته گذشته کنگره آمریکا به بحث و گفتگو درباره عقب نشینی نظامیان از افغانستان تا قبل از پایان سال جاری پرداخت. در واقع طی دهه های اخیر کنگره آمریکا در واگذاری قدرت به رئیس جمهوری این کشور به منظور تصمیم گیری درباره جنگ ضعیف عمل کرده است.

به نوشته آنتی وار، اعضای کنگره آمریکا حمایت خود را آشکارا از ادامه جنگی منفور در افغانستان برحسب اهدای کمکهای اقتصادی به نظامیان بیان نکردند. در واقع اعضای کنگره هفته گذشته درباره تعهدات نظامیان آمریکایی در افغانستان و هزینه صدها میلیارد دلار مالیات در این کشور گفتگو کردند.

در سال 1973 پس از جنگ ویتنام تصمیم گرفته شد تا روسای جمهور کشورهای جنگ طلب از ادامه جنگهای مهلک که ثمره ای جز شکست برای آنها نخواهد داشت و اهداف چنین جنگهایی مشخص نیست، جلوگیری کنند. هم اکنون درحالی که القاعده افغانستان را ترک کرده است، دولت آمریکا به بهانه مبارزه با طالبان در این کشور حضور دارد اما حتی خود ایالات متحده می داند که طالبان به آمریکا حمله نخواهد کرد.

این پایگاه اینترنتی-تحلیلی در ادامه می نویسد: دولت آمریکا هم اکنون صدها میلیارد دلار در افغانستان هزینه می کند و این درحالی است که ایالات متحده در ورشکستگی غوطه ور شده است.

همچنین "اسامه بن لادن" بارها اعلام کرده است که استراتژی طالبان ورشکست کردن دولت آمریکا با استفاده از طولانی کردن جنگ در کوههای افغانستان و وادار کردن نظامیان به ادامه جنگ است. شوروی سابق چنین درس دشواری را در طول تاریخ تجربه کرده است و در نهایت با تحقیر و سرزنش مجبور به عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان شد.

آنتی وار در پایان می نویسد: سرنوشت شوروی سابق در افغانستان بار دیگر برای آمریکا تکرار می شود، مگر اینکه ایالات متحده سیاست خود را در این کشور جنگ زده تغییر دهد و بر افزایش شمار نظامیان خود در افغانستان اصرار نورزد. در واقع آمریکا نباید به تداوم اشغالگری در کشورهای دیگر بدون اعلام استراتژی خاص و واقعی بپردازد.

طی سال گذشته تقریبا 520 نظامی ناتو از جمله 300 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند، بطوری که سال 2009 به عنوان مرگبارترین سال برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از زمان نابودی طالبان معرفی شد. همچنین از ابتدای سال 2010 تاکنون در کل 118 نظامی ائتلافی جان خود را از دست دادند.