پنج هزار نفر در استان تهران آموزش پیش از ازدواج را فرا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا قدیرزاده با ابراز نگرانی از افزایش آمار طلاق در استان تهران یکی از دلایل اصلی ازدواجهای ناموفق را عدم آشنایی زوج‌های جوان با مبانی اولیه ازدواج و آموزشهای پیش از آن از جمله دوره آشنایی و مسایل مربوط به آیین همسریابی، نامزدی و ضرورت تبیین عشق و نقش آن در تداوم زندگی مشترک عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره آموزش زندگی خانواده برای خانواده های جوان که سن ازدواجشان بیش از پنج سال نگذشته باشد، گفت: در این دوره آموزشی، مهار‌تهای ارتباطی بالاخص نحوه گفتگوی زوجین، مهارت حل تعارض، نقش‌های جنسیتی و مهارت‌ فرزند پروری به خانواده‌های آموزش داده می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران هدف از این آموزش‌ها را پیشگیری از آسیب‌های مبتلا به خانواده‌های جوان از جمله طلاق و همسر آزاری ذکر نمود و عنوان کرد و گفت: در جامعه ما، با گذر سریع از سنت به مدرنیته و کوچک شدن ابعاد خانواده از یک طرف و افزایش فشارهای روانی به خانواده‌ها، واکسینه کردن جوانان در مقابل آسیبهای اجتماعی با آموزش مهارتهای زندگی یکی از راهکار‌های اصلی سازمان بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

قدیرزاده گفت: این آموزش‌ها به منظور ارتقا سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جوان در شرف ازدواج مانند طلاق، ازدواج ناموفق و فرزندان تک سرپرست طراحی شده است.