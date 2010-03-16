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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۴

با وساطت حزب الله؛

بشار اسد پس از عذرخواهی جنبلاط را به حضور می پذیرد

بشار اسد پس از عذرخواهی جنبلاط را به حضور می پذیرد

در پی عذرخواهی رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان از سوریه و ابراز تمایل وی برای سفر به دمشق رئیس جمهور سوریه با میانجیگری حزب الله ولید جنبلاط را به حضور خواهد پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، ولید جنبلاط شب گذشته با سید حسن نصرالله دیدار کرد.

در این دیدار تحولات لبنان و تمایل جنبلاط برای سفر به سوریه بحث و بررسی شد.
 
سید حسن نصرالله اظهار داشت که با میانجیگری وی و پس از عذرخواهی جنبلاط از اتهام زنی به سران سوریه بشار اسد رئیس جمهور این کشور ولید جنبلاط را به حضور خواهد پذیرفت.
 
ولید جنبلاط چند روز گذشته اعتراف کرد که در مورد رئیس جمهور سوریه اشتباه فکر می کرده است و سخنان توهین آمیزش در سال 2007 از روی خشم بیان شده بود. وی در این سال بشار اسد را دیکتاتور دمشق، جنایتکار و دروغگو توصیف کرده بود.
 
کد مطلب 1052542

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