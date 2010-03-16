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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

دستگاه تبدیل شاخه به تراشه چوب در آمل فعال شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری آمل گفت: نخستین دستگاه خردکن چوب شمال کشور به منظور تبدیل شاخه و سرشاخه های ناشی از هرس درختان و تبدیل آنها به تراشه های چوب در آمل به بهره برداری رسید.

علیرضا شیرسوار در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه ، وجود فضاهای سبز و تولید فراوان سرشاخه اولین دستگاه سیار و ثابت چیپر با هدف تبدیل سریع شاخه و سرشاخه ها در محل هرس به تراشه چوب، درآمل مورد استفاده قرار می گیرد.

وی کاهش هزینه ها از دیگر مزایای استقرار این دستگاه عنوان کرد و گفت: با شروع به کار دستگاه چیپر "خرد کن چوب"  در این شهر هزینه های سنگین حمل و دفن سرشاخه ها با حجم بالا کاهش می یابد.
 
 مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری آمل بیان کرد: بکارگیری این دستگاه در هزینه های سازمان صرفه جویی خواهد شد.
 
شیرسوار اضافه کرد: برای خریداری این دستگاه مبلغ 750 میلیون ریال هزینه شد.
 
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری آمل گفت: هم اکنون روزانه بیش از 170 تن زباله در شهر آمل تولید می شود.
 
شیرسوار با بیان اینکه هم اکنون 25 درصد زباله های تولیدی آمل ، مربوط به زباله های خشک است، افزود: بیش از 42 تن از زباله های تولیدی خشک در شهر آمل هم اکنون قابلیت بازیافت دارد.
 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند زباله آمل تصریح کرد: با اجرای طرح جدا سازی زباله خشک از مبدا روزانه هشت تن زباله خشک از سطح شهر جمع آوری می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: طرح جدا سازی زباله خشک از مبدا نخسین بار در شهرستان آمل در حال اجراست.
 
شهرآمل بیش از 220 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1052545

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