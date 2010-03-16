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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

معاون اول قوه قضائیه:

بودجه پزشکی قانونی باید برای ارتقا تجهیزات کشف جرم افزایش یابد

بودجه پزشکی قانونی باید برای ارتقا تجهیزات کشف جرم افزایش یابد

حجت‌ الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت: با توجه به نقش مهم پزشکی قانونی در دستگاه قضا باید مجلس و دولت اعتبارات کافی برای به روز شدن تجهیزات و فناوری کشف جرم در این سازمان اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز "سه شنبه" در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه پزشکی قانونی نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت کیفری دانشگاههای قضایی دارد اظهار داشت: قضات کشور گزارشات پزشکی قانونی را به عنوان یک مرجع و سند در احکام خود لحاظ کنند و این بدان معناست که نقش پزشکی قانونی کمتر از نقش قاضی نیست.

وی افزود: پزشکی قانونی بدون منطبق شدن با علوم روز و رعایت اخلاق حرفه‌ای نمی تواند تاثیر گذار باشد.

رئیسی گفت: مدارک علوم دانشگاهی و مدارج علمی پزشکان پزشکی قانونی برای تشخیص کافی نیست و متخصصان این سازمان باید روزانه با علوم و فنون روز دنیا اعم از جدیدترین ابزار کشف جرم آشنا شوند.

 معاون قوه قضائیه با بیان اینکه بودجه فعلی سازمان پزشکی قانونی برای به روز شدن کافی نیست، گفت: امیدواریم با تعامل بیشتر با مجلس و دولت بتوانیم تحول عظیمی در این سازمان تاثیرگذار در کشف جرم ایجاد کنیم.

رئیسی در ادامه ‌از پرسنل و پزشکان سازمان پزشکی قانونی خواست با انگیزه بیشتر در پرتو خداخواهی در اکرام از ارباب رجوع تلاش کنند.

معاون اول قوه قضائیه علت اصلی انتخاب دکتر شجاعی را ایجاد تحول بیشتر در این سازمان عنوان کرد و گفت:‌ دکتر شجاعی با سوابق علمی و اجرایی درخشان و سوابق حضور در دوران دفاع مقدس برای هدایت سکان این سازمان مهم و تخصصی انتخاب شده است.
 

کد مطلب 1052546

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