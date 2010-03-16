تیم صندوق ضمانت صادرات نایب قهرمان مسابقات شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏های کشور دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار از هفته دهم و پایانی این دوره از رقابت‎ها به پایان رسید.

در این هفته از رقابت‌ها که به منظور تعیین تیم نایب قهرمان این مسابقات انجام شد تیم پتروشیمی بندرامام با نتیجه 6 بر 2 مقابل دانشگاه آزاد به برتری دست یافت. تیم صندوق ضمانت صادرات نیز با نتیجه 6 بر یک هیئت تنیس روی میز قزوین را از پیش رو برداشت.

بدین ترتیب و با توجه به دیدارهای برگزار شده، تیم صندوق ضمانت صادرات با 22 امتیاز در رده دوم جدول رده‎بندی قرار گرفت. ماهشهری‌ها نیز با همین امتیاز به عنوان تیم سوم جدول معرفی شد. تیم‎های دانشگاه آزاد و هیئت تنیس روی میز قزوین نیز رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

پیش از این تیم ذوب آهن که در هفته پایانی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود قهرمانی خود را در این دوره از رقابت‌ها مسجل کرده بود.

رده‎بندی نهایی هجدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 24 امتیاز

2- صندوق ضمانت صادرات 22 امتیاز

3- پتروشیمی بندرامام 22 امتیاز

4- دانشگاه آزاد تهران 19 امتیاز

5- هیئت تنیس روی میز قزوین 9 امتیاز