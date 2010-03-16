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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

هفته سی ام لیگ برتر/

لیورپول با چهار گل پورتسموث را درهم کوبید

لیورپول با چهار گل پورتسموث را درهم کوبید

تیم فوتبال لیورپول در آخرین دیدار هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه پرگل 4 بر یک مقابل پورتسموث به برتری رسید.

 به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در حالی که در آنفیلد میزبان پورتسموث بود با گل های فرناندو تورس (26 و 78)، رایان بابل (28) و آلبرتو آکویلانی (32) پورتسموث را درهم کوبید. ندیر بلحاج تک گل پورتسموث را در دقیقه 88 به ثمر رساند.

 جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 66 امتیاز - 30 بازی
2- چلسی 64 امتیاز - 29 بازی
3- آرسنال 64 امتیاز - 30 بازی
4- تاتنهام 52 امتیاز - 29 بازی
5- لیورپول 51 امتیاز - 30 بازی
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18- برنلی 24 امتیاز - 30 بازی
19- هال سیتی 24 امتیاز - 29 بازی
20- پورتسموث 19 امتیاز - 28 بازی

کد مطلب 1052549

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