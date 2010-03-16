والیبالیستهای برزیلی تیم حجاب آمل را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه قلی زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سیمون و نایارا با تائید کادر فنی تیم حجاب آمل با این تیم تا پایان فصل قرار داد امضاء کردند.

وی افزود: سیمون در لیگ برزیل و نایارا در لیگ والیبال اسپانیا و همچنین چندین بازی ملی در برزیل سابقه داشتند.

رئیس هیئت والیبال مازندران، میزان قرارداد و اقامت چندین ماهه این دو بازیکن را در مجموع حدود 70 میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: باشگاه حجاب با این دو بازیکن تسویه حساب کامل کرده وهیچ بدهکاری در این خصوص وجود ندارد.

قلی زاده، عملکرد دو بازیکن ملی پوش برزیلی تیم حجاب در بازی های این فصل را برای این تیم ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: این بازیکنان با تاثیرگذاری مثبت شان ضعف تیم حجاب در دفاع روی تور و همچنین در توپ گیری اول را پوشش دادند.

وی افزود: این دو بازیکن با نماش قابل قبولشان در دیدارهای خانگی و خارج از خانه تیم حجاب نقش زیادی داشتند.

رئیس هیئت والیبال مازندران، با اشاره به اینکه تیم حجاب آمل امسال در مجموع بازیکنان خوب و تاثیر گذاری را به خدمت گرفته بود اضافه کرد: کادر فنی تیم حجاب هم کادری قوی ومجرب بود و از نیم فصل دوم عملکرد قابل قبولی داشت.

وی با بیان اینکه تیم حجاب آمل به عنوان تنها نماینده مازندران در رقابت های این فصل لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور حضور داشت خاطرنشان کرد: تیم حجاب آمل در نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور مقام سوم را به خود اختصاص داد.