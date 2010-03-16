بسته مشترک دو وزارتخانه برای اصلاح الگوی مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی کشور در سال 77 از سوی هیئت دولت تصویب و به عنوان سند ملی به کلیه دستگاههای ذیربط ابلاغ شد و به منظورعملیاتی کردن آن باید این سند ملی به لحاظ بانکهای اطلاعاتی هواشناسی، گیاه شناسی و روشهای محاسبه نیازآبی بهنگام و به روز شود.

مباحث در مزرعه به لحاظ بررسی راندمان آبیاری، انتقال، توزیع، مصرف و سایر شرایط غیر استاندارد کیفی آب و خاک به منظور اجرای سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

براساس سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی میزان نیاز آب به منظور آبیاری محصولات مختلف کشاورزی تعیین می شود و در نهایت تحویل حجمی آب به بهره برداران در نقاط مختلف محقق می شود.

دراین خصوص علیرضا پرستار مدیرکل دفترمدیریت بهره وری آب کشاورزی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس آمارهای وزارت نیرو میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 86 میلیارد متر مکعب برآورد شده که در حال حاضرکمتر از10 درصد این رقم به صورت حجمی به بهره برداران تحویل داده می شود، در حالیکه باید کلیه آب مصرفی به لحاظ فنی و اصولی حجمی تحویل داده شود.

تحویل حجمی آب دردستورکاروزارت نیرو

وی اعلام کرد: وزارت نیرو تاکنون تجهیزات و ابزارهای مناسب برای تحویل حجمی آب به بهره برداران را آماده نکرده که البته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

پرستارتلاش درجهت حفظ و احیای منابع آب درامور قنوات و طرحهای کوچک تامین آب و آب بندانها و استخرهای ذخیره و دو منظوره آب را از اقدامات انجام شده در راستای اصلاح الگوی مصرف در سالجاری خواند و افزود: احیا و مرمت قنوات سالانه دارای ردیفهای اعتباری استانی است که اجرای آن به افزایش آب دهی و حفظ سازه های قنوات به عنوان یکی از بهترین منابع آب در بخش کشاورزی منتهی می شود.

وی با اشاره به اجرای طرحهای کوچک تامین آب از سوی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ایجاد آب بندانهای انحرافی و ایستگاههای پمپاژ سدهای کوچک خاکی در قالب طرحهای کوچک تامین آب عملیاتی می شود و در بسیاری مواقع تامین، جمع آوری و مصرف آب در مناطق مختلف روستایی و کشاورزی را به همراه داشته است.

مدیرکل دفترمدیریت بهره وری آب کشاورزی بیان کرد: درحال حاضرآب بندانها به طورعمده دراستانهای گلستان، مازندران و گیلان به منظور ذخیره سازی و مصرف به موقع آب ایجاد شده است.

وی در خصوص استخرهای ذخیره و دو منظوره تصریح کرد: این استخرها آب تنظیمی را در زمان مناسب جمع آوری، ذخیره سازی، تقسیم و توزیع می کنند و به عنوان یکی از منابع چند منظوره برای پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد.

افزایش راندمان آبیاری در برنامه پنجم

پرستارازدیگراقدامات در راستای اصلاح الگوی مصرف را مشارکت در بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و آبیاری و نیز مصرف بهینه آب با ایجاد و ساماندهی تشکلهای آب بران خواند و افزود: به منظور بهره برداری و نگهداری از سازه ها و تاسیسات آب و آبیاری و نیز تحویل، تقسیم و توزیع آب در زمان و مکان مورد تقاضا برای آبیاری محصولات مختلف زراعی و باغی کشور نیازمند ساماندهی و ایجاد تشکلهای آب براست.

وی واگذاری مدیریت بهره برداری آب به تشکلهای آب بران را منجر به افزایش بهره وری آب، بهبود در مصرف آب، کاهش هزینه ها و افزایش راندمان آبیاری و تولید دانست و افزود: در حال حاضر بالغ بر حدود 3 هزار و 400 تشکل درکشور وجود دارد که باید ساماندهی و هدفمند شوند.

مدیرکل دفترمدیریت بهره وری آب کشاورزی درخصوص راندمان آبیاری عنوان کرد: براساس برنامه چهارم راندمان آبیاری بر پایه 40 درصد تعیین شد که هم اکنون معادل 43 درصد است و دربرنامه پنجم مقرر شد 5 درصد به این میزان افزوده شود، به نحویکه سالانه یک درصد به راندمان آبیاری افزوده خواهد شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر میزان بهره وری آب 9 دهم تا یک کیلوگرم برمترمکعب است که افزایش دو برابری آن دردستور کار قرار دارد.

بسته مشترک اصلاح الگوی مصرف

پرستارایجاد ترتیبات و هماهنگی های لازم در زمینه تقاضا و مصرف آب کشاورزی از طریق کارگروههای اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی همچنین برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزی مدیریت مصرف آب کشاورزی برای مدیریان و کارشناسان استانها را از دیگر اقدامات در راستای اصلاح الگوی مصرف اعلام کرد.

وی با اشاره به هماهنگی و همکاری درتدوین برنامه ها، آیین نامه و لوایح مرتبط در راستای اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: برنامه اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک بسته به صورت مشترک با وزارت نیرو دنبال می شود و درحال حاضر پیش نویس آن تهیه و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شده است.

مدیرکل دفترمدیریت بهره وری آب کشاورزی اعلام کرد: به منظوربهینه سازی عرضه و تقاضای آب کارگروهی مشترک با وزرات نیرو تشکیل شده و تاکنون بیش از 10 جلسه برگزار شده است.