ارائه وامهای بانکی به شرکتهای بورسی

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر درباره تاثیرات طرح هدفمندی یارانه ها بر بورس گفت: تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر بورس بستگی به چگونگی اجرای آن دارد، هم اکنون نیز نحوه اعمال طرح هدفمندی یارانه ها بر صنایع و شرکتهای مختلف در حال برنامه ریزی است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بخشی از این تاثیرات نیز به اجرای قانون بودجه و میزان بودجه در نظر گرفته شده از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باز می گردد، تصریح کرد: در مورد شرکتهای بورسی نیز به دلیل اینکه سهامشان در بورس عرضه شده است و برنامه های بهتری برای آنها در سال آینده اجرا خواهد شد، بخشی از این منابع به شرکتهای مذکور برای اصلاح ساختار، تکنولوژی و غیره بازگشت داده می شود.

وی با بیان اینکه در نظر است که وامهای بانکی به شرکتهای بورسی ارائه شود، افزود: ارائه وام به صنایع مختلف و غیره تصمیماتی است که فراتر از دستگاهها بوده و در دولت در مورد آن تصمیم گیر می شود.

صالح آبادی تصریح کرد: در دولت کارگروههایی فراتر از سطح سازمان بورس تشکیل شده، مثلا کارگروه طرح تحول اقتصادی در دولت روی این موضوعات کار می کند تا بر اساس آن وظایف دستگاههایی همچون وزارت صنایع، بازرگانی در بخش تعرفه ها و غیره مشخص شود. برخی از جداول استهلاک نیز تغییر خواهد کرد، یعنی روشهای محاسبه استهلاک متفاوت خواهد بود.

وی افزود: در بخش اصلاح ساختار هزینه های شرکتها نیز باید کارهایی صورت گیرد، به نحویکه طی 5 سال این الاح ساختار انجام خواهد شد، لذا افزایش قیمتها تدریجی خواهد بود، بنابراین به نظر نمی رسد که تاثیر چندان زیادی بر بازار سرمایه در نتیجه اثر گذاری بر صنایع داشته باشد.