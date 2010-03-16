دو بانک نشا در مازندران راه اندازی شد

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این بانک ها به منظور توسعه مکانیزاسیون در شهرستان های ساری و آمل افتتاح شد.

وی افزود: بانک نشا مراکزخصوصی هستند که بذر نشای برنج را برای شالیکاران آماده و نشاکاری می کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: چهار بانک نشا دیگر نیز تا اوایل اردیبهشت سال آینده در شهرهای نکا ، جویبار ، محمود آباد و آمل راه اندازی می شود.

کاوه اضافه کرد: هر بانک نشا در یک فصل کشاورزی 100 تا 150 هکتار بذر نشا را برای نشا کاری شالیزارها آماده می کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: راه اندازی بانک نشا تا 50 درصد هزینه آماده سازی بستر و تهیه خزانه و نشا را در زمان کاشت کاهش می دهد.

کاوه ، تعداد دستگاه های نشاکار در فصل کشت جدید در مازندران را 940 دستگاه اعلام کرد و خاطرنشان کرد : 600 تن بذر اصلاح شده نیز برای شالیکاران استان تهیه و توزیع شد.



