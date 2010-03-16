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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

دو بانک نشا در مازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از راه اندازی دو بانک نشاء همزمان با آغاز فصل جدید زراعی در این استان خبر داد.

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این بانک ها به منظور توسعه مکانیزاسیون در شهرستان های ساری و آمل افتتاح شد.

وی افزود: بانک نشا مراکزخصوصی هستند که بذر نشای برنج را برای شالیکاران آماده و نشاکاری می کند.
 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: چهار بانک نشا دیگر نیز تا اوایل اردیبهشت سال آینده در شهرهای نکا ، جویبار ، محمود آباد و آمل راه اندازی می شود.
 
کاوه اضافه کرد: هر بانک نشا در یک فصل کشاورزی 100 تا 150 هکتار بذر نشا را برای نشا کاری شالیزارها آماده می کند.
 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: راه اندازی بانک نشا تا 50 درصد هزینه آماده سازی بستر و تهیه خزانه و نشا را در زمان کاشت کاهش می دهد.
 
کاوه ، تعداد دستگاه های نشاکار در فصل کشت جدید در مازندران را 940 دستگاه اعلام  کرد و خاطرنشان کرد : 600 تن بذر اصلاح شده نیز برای شالیکاران استان تهیه و توزیع شد.

 
کد مطلب 1052555

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