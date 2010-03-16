"دا" پرفروش ترین کتاب سال سوره مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر حوزه هنری در سالی که پشت سر گذاشتیم تلاش کرد با انتشار و تجدید چاپ کتابهایی چون "بابا نظر"، "دا"، مجموعه کتابهای "قهرمانان انقلاب"، مجموعه های طنزی از شهرام شفیعی، آثار فاضل نظری، کتابهای مختلفی از رضا امیرخانی، داستانها و رمانهای محمدرضا بایرامی و ... جایگاه خود را به عنوان یک انتشارات حرفه ای تثبیت کرده و همچنین مخاطبان خود را بیشتر کند.

در طول یکسال و نیمی که از انتشار کتاب "دا" می گذرد این کتاب تاکنون به چاپ صد رسیده، امری که در تاریخ بازار انتشار کتاب کشور سابقه نداشته است و برای اولین بار یک کتاب خاطرات توانسته به این مهم دست یابد.

فهرست پرفروش ترین کتابهای سوره مهر در سال 88 را می توان به سه بخش پرفروشترین کتابهای انتشارات، پرفروشترین کتابهای اشتراک و پرفروشترین کتابهای فروشگاه سمیه تقسیم کرد که در این تقسیم بندی نیز کتاب "دا" در هر سه بخش، پرفروشترین کتاب این انتشارات است و کتابهای "بابانظر" و "من و کتاب" به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند.

"من او" نوشته رضا امیرخانی، "خاطرات فاطمه آباد" اثر محمد رضا محمدی پاشاک درباره سردار شهید علی بینا و دربرگیرنده خاطرات فاطمه آباد همسر این سردار شهید، "آنها" و"گریه های امپراتور" مجموعه شعرهای فاضل نظری، "فرمانده من" مجموعه خاطرات دفاع مقدس نوشته رحیم مخدومی، "ارمیا" نخستین رمان رضا امیرخانی و "یکشنبه آخر" نوشته معصومه رامهرمزی درباره سالهای جنگ، در رتبه های بعدی هستند.

در فهرست پرفروشترین های سوره مهر در بخش اشتراک کتاب باز هم "دا" در صدر جدول قرار دارد و به ترتیب کتابهای "رفاقت به سبک تانک" نوشته داوود امیریان دربردارنده 47 حکایت کوتاه از وقایع جنگ ایران و عراق، "مرد نخستین" داستان زندگی پرفسورمحمود حسابی نوشته محمود اکبرزاده ،"من و کتاب"، "آنها"، "بابا نظر"، "گریه های امپراتور" سروده فاضل نظری، "ارمیا"، "اقلیت"و "همپای صاعقه" به قلم حسین بهزاد و گل علی بابایی در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین در فهرست پرفروشترین کتابهای فروشگاه سمیه هم "دا" در رتبه اول قرار دارد و کتابهای "بابانظر"، "من وکتاب"، سه گانه شعری فاضل نظری با عنوان گریه های امپراتور، آن ها و اقلیت، "خاطرات عزت شاهی" تدوین محسن کاظمی، جلد اول "همه چیز درباره جنگ" عنوان مجموعه 8 جلدی از مرتضی سرهنگی و "رفاقت به سبک تانک" در رتبه های بعدی قرار دارند.



