"دا" پرفروش ترین کتاب سال سوره مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر حوزه هنری در سالی که پشت سر گذاشتیم تلاش کرد با انتشار و تجدید چاپ کتابهایی چون "بابا نظر"، "دا"، مجموعه کتابهای "قهرمانان انقلاب"، مجموعه های طنزی از شهرام شفیعی، آثار فاضل نظری، کتابهای مختلفی از رضا امیرخانی، داستانها و رمانهای محمدرضا بایرامی و ... جایگاه خود را به عنوان یک انتشارات حرفه ای تثبیت کرده و همچنین مخاطبان خود را بیشتر کند.
در طول یکسال و نیمی که از انتشار کتاب "دا" می گذرد این کتاب تاکنون به چاپ صد رسیده، امری که در تاریخ بازار انتشار کتاب کشور سابقه نداشته است و برای اولین بار یک کتاب خاطرات توانسته به این مهم دست یابد.
فهرست پرفروش ترین کتابهای سوره مهر در سال 88 را می توان به سه بخش پرفروشترین کتابهای انتشارات، پرفروشترین کتابهای اشتراک و پرفروشترین کتابهای فروشگاه سمیه تقسیم کرد که در این تقسیم بندی نیز کتاب "دا" در هر سه بخش، پرفروشترین کتاب این انتشارات است و کتابهای "بابانظر" و "من و کتاب" به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند.
"من او" نوشته رضا امیرخانی، "خاطرات فاطمه آباد" اثر محمد رضا محمدی پاشاک درباره سردار شهید علی بینا و دربرگیرنده خاطرات فاطمه آباد همسر این سردار شهید، "آنها" و"گریه های امپراتور" مجموعه شعرهای فاضل نظری، "فرمانده من" مجموعه خاطرات دفاع مقدس نوشته رحیم مخدومی، "ارمیا" نخستین رمان رضا امیرخانی و "یکشنبه آخر" نوشته معصومه رامهرمزی درباره سالهای جنگ، در رتبه های بعدی هستند.
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