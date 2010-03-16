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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

توکلی به مهر خبر داد:

ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکور کاردانی به کارشناسی از 15 فروردین ماه

ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکور کاردانی به کارشناسی از 15 فروردین ماه

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی سال 89 از 15 تا 18 فرودین بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت‌ نامی اقدام و در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات براساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آن دسته از داوطلبانی که با ارسال درخواست کتبی خواستار اصلاح اطلاعات ثبت ‌نامی خود شده‌اند، لازم است برای اصلاح اطلاعات ثبت ‌نامی در زمان مقرر به سایت سازمان مراجعه و برابر دستورالعمل اجرایی نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند و هیچگونه اقدامی در خصوص درخواست‌های کتبی داوطلبان به عمل نخواهد آمد.   

کد مطلب 1052559

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