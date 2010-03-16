ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکور کاردانی به کارشناسی از 15 فروردین ماه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت‌ نامی اقدام و در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات براساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آن دسته از داوطلبانی که با ارسال درخواست کتبی خواستار اصلاح اطلاعات ثبت ‌نامی خود شده‌اند، لازم است برای اصلاح اطلاعات ثبت ‌نامی در زمان مقرر به سایت سازمان مراجعه و برابر دستورالعمل اجرایی نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند و هیچگونه اقدامی در خصوص درخواست‌های کتبی داوطلبان به عمل نخواهد آمد.