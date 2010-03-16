700 هزار عدد مواد محترقه در مازندران کشف شد

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: با ضبط این مقدار مواد آتش زا 70 نفر دستگیر و روانه زندان شدند.

وی با اشاره به اینکه 50 باب مغازه به جرم خرید و فروش مواد محترقه در روزهای گذشته در مازندران تعطیل شده است، افزود: این واحدها تا ماه آینده تعطیل خواهد بود.

فرمانده انتظامی مازندران به تدابیر ویژه وشدت یافتن تدابیر شدید عوامل پلیس این استان برای برنامه های چهارشنبه سوری در استان خبر داد و تاکید کرد: با متخلفان چهارشنبه آخرسال به شدت برخورد و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.

مسکنی بیان کرد: دستگیرشدگان حوادث چهارشنبه سوری تا پایان فروردین 89 در زندان می مانند.

وی خاطرنشان کرد: 125 گروه از ماموران پلیس و 25 گشت هوایی نامحسوس نوروز 89 در خیابانهای استان فعال هستند.