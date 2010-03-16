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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

700 هزار عدد مواد محترقه در مازندران کشف شد

700 هزار عدد مواد محترقه در مازندران کشف شد

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مازندران از کشف و ضبط بیش از 700 هزار عدد مواد محترقه در چند روز اخیر در این استان خبر داد.

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: با ضبط این مقدار مواد آتش زا 70 نفر دستگیر و روانه زندان شدند.

وی با اشاره به اینکه 50 باب مغازه به جرم خرید و فروش مواد محترقه در روزهای گذشته در مازندران تعطیل شده است، افزود: این واحدها تا ماه آینده تعطیل خواهد بود.
 
فرمانده انتظامی مازندران به تدابیر ویژه وشدت یافتن تدابیر شدید عوامل پلیس این استان برای برنامه های چهارشنبه سوری در استان خبر داد و تاکید کرد: با متخلفان چهارشنبه آخرسال به شدت برخورد و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.
 
مسکنی بیان کرد: دستگیرشدگان حوادث چهارشنبه سوری تا پایان فروردین 89 در زندان می مانند.
 
وی خاطرنشان کرد: 125 گروه از ماموران پلیس و 25 گشت هوایی نامحسوس نوروز 89 در خیابانهای استان فعال هستند.
کد مطلب 1052561

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