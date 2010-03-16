کشف موجود زنده در حیات منجمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جانداران در عمق 182 متری از این صفحه یخی در جایی که هیچ نوری در آن وجود ندارد و دانشمندان تنها انتظار حضور چند میکروب کوچک در آن منطقه را داشتند، یافته شده اند. به همین دلیل دانشمندان سازمان ناسا پس از دیدن تصاویر دوربینی که به منظور تصویربرداری از جهان ماورای صفحات یخی در قطب جنوب به دریا فرستاده بودند، به شدت شگفت زده شدند.

دانشمندان در این تصاویر موجودی میگو مانند و کنجکاو را مشاهده کردند که شنا کنان خود را به کابلهای دوربین رسانده و در آنجا متوقف شد. همچنین محققان موفق به مشاهده شاخکهایی شده اند که به اعتقاد آنها به گونه ای از عروسهای دریایی تعلق دارد.

"رابرت بیندشدلر" از دانشمندان ناسا که در این تحقیقات شرکت داشته است می گوید: از دیدن این میگوی 7 سانتیمتری و نارنجی رنگ که در فیلم دو دقیقه ای ما شرکت کرد، بسیار خوشحال شدیم. در واقع این جاندار یک میگو نیست بلکه Lyssiansid amphipod نام داشته و از خانواده میگوها است.

ثبت این تصاویر باعث شده است دانشمندان درباره اطمینان خود از وجود نداشتن حیات در محیطهای خشن و نامناسب تجدید نظر کنند و به این نکته بیاندیشند که اگر موجودات میگو مانند می توانند در اعماق بیش از 180 متری آبهای قطب جنوب و در زیر صفحات یخی زندگی کنند آیا امکان وجود آنها در محیطهایی مشابه اما فرا زمینی مانند قمر اروپا وجود خواهد داشت؟

دانشمندان هنوز در حال بررسی معمای منبع غذایی این جاندار در چنین محیط تاریک و سردی هستند زیرا با وجود اینکه برخی میکروبها قادرند در چنین محیطی غذای خود را تامین کنند، جانداران پیچیده ای مانند "آمفی پادها" قادر به این کار نیستند. برای ثبت این تصاویر محققان در فاصله ای 19 کیلومتری از آبهای آزاد حفره ای با وسعت 20 سانتیمتر در صفحه ای یخی حفر کرده و به مشاهده محیط زیر صفحه پرداختند.

بر اساس گزارش ان بی سی، این به آن معنی است که این دو جاندار در همان منطقه زندگی می کنند و احتمال اینکه از مسافتی دوردست شنا کرده باشند و به صورت اتفاقی در همان زمان از برابر دوربین دانشمندان عبور کرده باشند، بسیار کم است.