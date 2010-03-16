رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعویق چندین‌باره انتخابات اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، گفت: متاسفانه تا حالا حتی یک نفر هم برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ثبت نام نکرده است.

وی درباره زمان مجدد برگزاری انتخابات گفت: نامه‌ای به وزارت بازرگانی نوشته‌ایم و به دلیل در پیش بودن تعطیلات نوروز و نیز نمایشگاه کتاب 12 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات اتحادیه پیشنهاد کرده‌ایم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران که پیش از این انصراف خود را از حضور در انتخابات اتحادیه در دور بعد اعلام کرده بود، گفت: امیدوارم نیروهای جوان وارد عرصه شوند چون واقعاً چاپ ما نیازمند چنین پتانسیل جوانی است.

دومین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ قرار بود 7 بهمن ماه امسال برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن کاندیداها انتخابات به تعویق افتاد. وزارت بازرگانی با تمدید مهلت ثبت نام در حدود یکماه موافقت کرد با این حال در فاصله مذکور نیز مقدمات برپایی انتخابات در اوایل اسفند فراهم نشد.

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ سال 1385 با هدف ساماندهی صادرات محصولات این صنعت و استفاده از دستاوردهای جهانی و در جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات راه‌اندازی شد. این اتحادیه در حال حاضر حدود 60 عضو دارد و عباس توکلی، علی مغانی، غلامرضا شجاع، سیداحمد اشرف آل‌طه، عباس ابوالفتحیان، بابک عابدینی، رضا رضایی و حسن‌ قنبرزاده عضو هیئت مدیره آن هستند.