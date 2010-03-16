شمشیربازان اسلحه سابر عازم تونس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به محل برگزاری مسابقات جهانی جایزه بزرگ تونس 27 اسفندماه انجام میشود.
حمیدرضا طاهرخانی، محمد فتوحی، مجتبی عابدینی، امین قربانی، پرویز درویشی و مهدی خالقی شمشیربازانی هستند که در قالب تیم ملی اسلحه سابر در مسابقات جهانی جایزه بزرگ تونس شرکت میکنند. این رقابتها از 28 اسفندماه آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار میشود. محمدرضا شیخ الاسلام به عنوان مربی، ملیپوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی میکند.
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