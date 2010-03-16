شمشیربازان اسلحه سابر عازم تونس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به محل برگزاری مسابقات جهانی جایزه بزرگ تونس 27 اسفندماه انجام می‎شود.

حمیدرضا طاهرخانی، محمد فتوحی، مجتبی عابدینی، امین قربانی، پرویز درویشی و مهدی خالقی شمشیربازانی هستند که در قالب تیم ملی اسلحه سابر در مسابقات جهانی جایزه بزرگ تونس شرکت می‎کنند. این رقابت‎ها از 28 اسفندماه آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار می‎شود. محمدرضا شیخ الاسلام به عنوان مربی، ملی‎پوشان کشورمان را در این رقابت‎ها همراهی می‎کند.