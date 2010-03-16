بخشنامه مزد سال 89 ابلاغ شد / جزئیات بخشنامه وزارت کار

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بخشنامه مزد سال ۱۳۸۹ مصوب شورای عالی کار که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده، به شرح ذیل است:

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22/12/88، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1389، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

1- از اول سال 1389 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 101000 ریال ( یکصد و یک هزار ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار) باضافه روزانه 7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1388 افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 101000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1389 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری صورت می گیرد.

تبصره 2- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1388، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/87 شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1389 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 200000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های دفتر نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1389 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/12/88 شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:

1- نحوه اعمال 7 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

نرخ های کارمزدی در سال 89 ( به نسبت آخرین کارمزد در سال 88) در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم) به ماخذ 7 درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد ( علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز بایستی 7 درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچپه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصد از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 7 درصد افزایش خواهد گردید. ( زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد)

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

علاوه بر افزایش 7 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 89 روزانه 7011 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 89 روزانه 7011 ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 101000 ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 101000 ریال خواهد بود.

3- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/88 وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.