آیینهای نوروزی؛ نماد یکدلی ایرانیان

خانه تکانی

ایرانیان روزهای پایانی سال را، فرصتی ضروری برای تحول و نو شدن می‌شمارند. وجه عینی آن، خانه تکانی به معنای شستن، تمیز کردن، تعمیر ابزارها، فرش‌ها، لباس‌ها، پرده‌ها و سایر اقلام مورد استفاده است.

ایرانیان بر این باورند که اگر سال جدید با گرد و غبار و پلشتی شروع شود، آن سال سراسر زیان و آفت خواهد بود و انسان‌ها و محصولات رشد و رونقی نخواهند داشت. بر عکس، اگر انسان‌ها بتوانند خود و ابزارهای مورد استفاده را پاک و پیراسته کنند برکت و گشایش را به خانه خواهند آورد.

بلاگردانی

به باور ایرانیان، رنج و درد و بلا را می‌توان با تدابیری از انسان و محیط زندگی او دور نمود. ایرانیان برای گریزاندن درد و بلا به شیوه‌های متعددی اقدام می‌کرده‌اند؛ کوزه شکستن، اسفند دود کردن و تخم مرغ شکنی از جمله روشهایی است که برای دور کردن بلا و فراخواندن گشایش و برکت مورد توجه و استفاده بوده‌اند.

سخن بر سر مستند بودن یا عقلانیت پذیری این رسوم نیست، بحث این است که سنتهای مذکور به صورت یک واقعیت، باورها و بعضا رفتارها را شکل می‌دهند و این رویه آنقدر ادامه می‌یابد تا به یک سنت و ملکه تبدیل می‌شود و دلبستگی به این قبیل سنتها، بخشی یا وجهی از هویت آن ملت را تشکیل می‌دهد.

تکریم مردگان

یکی از آیین‌های کهن ایرانیان که تقریبا درهمه مناطق ایران متداول است و هنوز از بین نرفته، یاد کردن از مردگان به خصوص درگذشتگانی است که به تازگی ترک دنیا کرده‌اند. ایرانیان به حکم سنتی دیرینه در آخرین پنجشنبه سال به گورستان می‌روند و غذاهایی مانند حلوا، نان روغنی و خرما بر مزار گذاشته و احسان می‌کنند.

احترام مردگان، گویای نوعی تعادل در زندگی است و پیام آن این است که شادی و غم در کنار هم قرار دارند و در اوج شادی نباید از اندوه و جدایی و ترک دنیا و متعلقات آن غافل بود. پس از تحویل سال هم، ایرانیان به پاس احترام به مردگان و بازماندگان آنها، ابتدا به خانه کسی می‌روند که تازگی عزیزی را از دست داده است.

کاشتن سبزه

در ایران کهن حدود یک ماه پیش از نوروز، در میدان شهر، دوازده ستون از خشت خام بر پا می‌شد و روی هر ستون یک محصول کاشته می‌شد، بر ستونی گندم و بر ستون‌های دیگر محصولاتی چون جو، برنج، باقلا، کاجیلا (گیاهی از تیره مرکبات)، ارزن، لوبیا، نخود، کنجد، عدس و ماش می‌کاشتند و ششم فروردین با سرود و ترنم و شادی این سبزه‌ها را می‌کندند و برای فرخندگی به هر سو می‌پراکندند. از نحوه رشد و نمو این چند قلم محصول، مردم به وضع زراعت و حاصل سالیانه پی می‌بردند.

از روزگاران کهن در داخل خانه‌ها هم کاشتن سبزه مرسوم بوده، حدود یک هفته یا ده روز مانده به نوروز، دانه‌هایی چون عدس، گندم و ماش را در بشقاب یا بدنه کوزه می‌کارند و پس از سبز شدن آن را در سفره هفت سین می‌گذارند. سبزه تا روز سیزده بدر در سفره می‌ماند و هنگام سیزده بدر که معمولا همه اهل خانه به دامن طبیعت می‌روند، سبزه را با خود برده و در آب روان یا در سینه خاک قرار می‌دهند.

علاوه بر رسوم مذکور نوروز آیین‌های متعددی هم دارد که مهمترین آنها عبارتند از: شال‌اندازی، فال‌گیری، پوشیدن لباس نو، تدارک خوراک نوروزی، دید و بازدید‌های فامیلی، دادن هدایای نوروزی، آش مراد و قاشق زنی، جشن مردگیران و حاجی فیروز و ترتیبات مربوط به سفره هفت سین.