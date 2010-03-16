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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

20 گفتار نوروزی از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شوند

20 گفتار نوروزی از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شوند

مجموعه‌ای از گفتارهای نوروزی از 27 اسفند در قالب 20 برنامه مستقل درباره آیینهای پیشینی و پسینی نوروز از دو شبکه رادیویی پخش می‌شوند .

دکتر محمد بقایی (ماکان) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در هریک از این گفتارها یکی از رمز و رازهای نوروز و نمادهای مکتوم در این آیین از منظری تازه مورد بحث قرار می گیرند.

گفتارهای مذکور از شبکه رادیو تهران هر روز از ساعت 10 تا 30/10دقیقه از 27 اسفند تا 13 فروردین  پخش می شوند .

شبکه رادیوی گفتگو نیز روزهای سه شنبه و پنجشنبه هفته اول فروردین از ساعت 18 تا 19:30 پخش کننده این گفتارها است .

 دکتر محمد بقایی دیدگاههای خود در باب سنت، هویت، تاریخ و فرهنگ ایرانی را در دو کتاب "تصحیف غربزدگی" و" در جستجوی هویت ایرانی" منتشر کرده است. 

کد مطلب 1052570

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