دکتر محمد بقایی (ماکان) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در هریک از این گفتارها یکی از رمز و رازهای نوروز و نمادهای مکتوم در این آیین از منظری تازه مورد بحث قرار می گیرند.

گفتارهای مذکور از شبکه رادیو تهران هر روز از ساعت 10 تا 30/10دقیقه از 27 اسفند تا 13 فروردین پخش می شوند .

شبکه رادیوی گفتگو نیز روزهای سه شنبه و پنجشنبه هفته اول فروردین از ساعت 18 تا 19:30 پخش کننده این گفتارها است .

دکتر محمد بقایی دیدگاههای خود در باب سنت، هویت، تاریخ و فرهنگ ایرانی را در دو کتاب "تصحیف غربزدگی" و" در جستجوی هویت ایرانی" منتشر کرده است.