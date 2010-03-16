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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

برزویی به مهر خبر داد:

سه هزار و 221 رشته در سال88 به دانشگاهها اضافه شد/ تدوین 129سرفصل جدید

سه هزار و 221 رشته در سال88 به دانشگاهها اضافه شد/ تدوین 129سرفصل جدید

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی شورای عالی برنامه ریزی درسی در سال جاری در علوم انسانی 45 سرفصل درسی، در علوم پایه 10 سرفصل درسی، در فنی و مهندسی 53 سرفصل درسی، در کشاورزی 10 سرفصل درسی و در هنر 11 سرفصل درسی به تصویب رسید.

مصوبات شورای عالی برنامه ریزی در سال 88

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سرفصل ها جدید هستند و عموما برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها برنامه ریزی شده اند.

وی همچنین از بازنگری چهار عنوان درسی در علوم انسانی و دو عنوان درسی در فنی و مهندسی خبر داد.

مصوبات شورای گسترش در زمینه توسعه مراکز آموزش عالی

وی با اشاره به مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در خصوص تأسیس و توسعه مراکز آموزش عالی در سال 88 به مهر گفت: در خصوص ارتقاء مراکز آموزش عالی به مجتمع یا دانشگاه در سال جاری 9 مجوز قطعی و 14 مجوز اصولی و دو مجوز قطعی نیز برای تأسیس مراکز آموزش عالی جدید با توجه به مصوبات دولت صادر شده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: 15 مجوز اصولی نیز برای تأسیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی، دو مجوز قطعی برای تبدیل واحد به مرکز دانشگاه پیام نور، 32 مجوز قطعی برای اساسنامه موسسات غیردولتی - غیرانتفاعی، سه مجوز قطعی برای اساسنامه مراکز دولتی، هشت مجوز قطعی و پنج مجوز آزمایشی برای اساسنامه واحد پژوهشی خصوصی، یک مجوز قطعی و 9 مجوز اصولی برای تأسیس گروه پژوهشی دولتی، هشت مجوز قطعی، دو مجوز اصولی و 6 مجوز آزمایشی نیز برای مرکز پژوهشی خصوصی صادر شده است.

مصوبات شورای گسترش در زمینه ایجاد رشته

وی اظهار داشت: شورای گسترش آموزش عالی در سال 88 در بخش دولتی با ایجاد 308 رشته محل در مقطع کاردانی، 674 رشته محل در مقطع کارشناسی، 258 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد و 73 رشته محل در مقطع دکتری به صورت یک بار پذیرش موافقت کرد.

برزویی همچنین از صدور مجوز برای ایجاد 550 رشته محل در مقطع کاردانی، یک هزار و 221 رشته محل در مقطع کارشناسی، 129 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته محل در مقطع دکتری خبر داد.

کد مطلب 1052572

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