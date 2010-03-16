تشکیل ستاد اسکان نوروزی در واحدهای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسن امیری در ارتباط با ستاد اسکان نوروزی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل ستاد اسکان نوروزی، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به اسکان میهمانان نوروزی و سایر برنامه های رفاهی کارکنان در ایام نوروز را برعهده دارند.



وی افزود: کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با ارائه معرفی نامه معتبر از سازمان مرکزی یا واحد دانشگاهی به ستاد اسکان نوروزی دانشگاه مقصد، از امکانات رفاهی آن واحد بهره‌مند شوند.



وی ادامه داد: تمامی واحدهای دانشگاهی باید مراکز آموزشی و دبیرخانه های مناطق، اماکن اقامتی مناسب نظیر میهمانسرا، استادسرا و خوابگاه را با تجهیزات ضروری اقامت در حد امکانات واحد، مهیا سازند.



امیری ابراز امیدواری کرد که با همکاری واحدهای دانشگاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تعطیلات نوروز از این خدمات به طور مطلوب و شایسته بهره مند شوند.



معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: تلفن های 5 ـ 22328003، مدیریت امور رفاهی دانشگاه طی ساعات اداری در ایام نوروز آماده پاسخگویی و انجام هماهنگی های لازم است.