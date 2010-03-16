ازدواج در مازندران 10 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی صبح سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری ثبت احوال مازندران در سال جاری افزود: ازدواج ثبت شده این مدت در مازندران به تعداد 32 هزار و 408 واقعه و طلاق ثبت شده به تعداد پنج هزار و 121 واقعه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: رقم ازدواج ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل که 35 هزار و 963 نفر بوده 10 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران تصریح کرد: بیشترین نرخ ثبت ازدواج مربوط به شهرستان نکاء بوده است.

.ملکی با بیان اینکه میزان طلاق ثبت شده 11 ماهه امسال با هشت درصد رشد مواجه بوده است یادآور شد: باید مسئولین فکری برای مقابله با رونده افزایش طلاق کنند.

وی از صدور دو میلیون و 510 هزار و 896 فقره کارت شناسایی ملی در مازندران خبر داد و گفت: 100 درصد جمعیت واجد شرایط استان موفق به دریافت کارت شناسایی ملی شدند.

ملکی مهمترین طرح های ثبت احوال در سال آینده را صدور شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای 15 سال سن، آرشیو الکترونیکی کلیه اسناد موجود در ثبت احوال و صدور کارت ملی هوشمند دانست.

وی همچنین با اشاره به ثبت 40 هزار و 810 واقعه ولادت در یازده ماهه امسال در مازندران افزود: تعداد ثبت ولادت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود نیم درصد کاهش داشته و در هر شبانه روز به طور متوسط 122 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

به گفته مدیرکل ثبت احوال مازندران، تعداد ثبت ولادت پس 20 هزار و 693 واقعه و نوزاد دختر 20 هزار و 117 واقعه بوده و به عبارتی به ازای هر 100 واقعه ولادت دختر تقریبا 103 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: بیشترین نرخ ثبت ولادت مربوط به شهرستان نکاء بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از ثبت 17 هزار و 78 واقعه وفات یازده ماهه امسال در مازندران خبر داد و گفت: وفات ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل که 14 هزار و 313 واقعه بوده 19 درصد افزایش نشان می دهد که علت ثبت وفات به واسطه ثبت فوت های معوقه سال قبل بوده است.

ملکی بیان داشت: در هر شبانه روز به طور متوسط 51 واقعه وفات به ثبت رسیده که تعداد ثبت وفات در مردان هشت هزار و 760 و در زنان هشت هزار و 318 واقعه بوده است.

وی افزود: بدون احتساب مهاجرت 23 هزار و 732 نفر به جمعیت مازندران در یازده ماهه امسال افزوده شده است.