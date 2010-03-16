سفر گیتس شکست خورده است / ایتالیا اعتبار و استقلال خود را مخدوش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را درباره اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مبنی بر خصوص تهدید قدرت موشکی علیه کشورهای منطقه، وحدت چند کشور همسایه ایران برای همکاری با آمریکا برای تحریم تشدید تحریم ایران، حمایت ایران از حزب الله لبنان و طالبان در افغانستان جویا شد، گفت: اظهارات وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر پرده از نیات و اهداف شوم و تفرقه افکنانه و تنش زای آمریکا در منطقه برداشت.



وی ادامه داد : تشدید پروژه ایران هراسی ناشی از نگرانی دوستی و همزیستی مسالمت آمیز بین ایران و کشورهای مسلمان و همسایه و ترساندن کشورها از قدرت موشکی ایران است، اتهام حمایت ایران از طالبان نیز از ترفندهای کهنه و نخ نما شده ای است که فاقد اعتبار و کارآیی است.

وزیر دفاع گفت : آمریکا تحت تاثیر صهیونیزم نقش محور تفرقه را در برابر دوستداران صلح و همزیستی مسالمت آمیز ایفا می کنند.



وی ادامه داد : کشورهای دوستی و برادر ایران در حوزه خلیج فارس به خوبی واقف هستند که قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از صلح و آرامش در منطقه است.



سردار وحیدی گفت : افزایش همکاری دفاعی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و تلاش گسترده ایران برای تامین ثبات و امنیت پایدار در منطقه نشان از این اراده و اعتماد متقابل میان ایران با کشورهای منطقه دارد.



وی ادامه داد : بی تردید اظهارات و تلاش های گیتس نمی تواند بین کشورهای منطقه شکاف و اختلاف ایجاد کند، تکذیبیه مسئولان عربستان در خصوص ادعای وزیر دفاع آمریکا درهمین ارتباط نشان می دهد سفر گیتس به منطقه برای آمریکا دستاوردی در پی نخواهد داشت و از هم اکنون آثار این شکست آشکار شده است.



وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت : در ارتباط با حزب الله، بهتر است وزیر دفاع آمریکا به مردم منطقه توضیح دهد که چرا با وجود گزارش های تکان دهنده ای مثل گلدستون که بر جنایات بی شمار رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و غزه صحه می گذارد، همچنان وبه طور همه جانبه از این رژیم خون آشام، جنایتکار و تروریست حمایت می کند؟



سردار وحیدی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی درباره اقدام دولت ایتالیا دردستگیری خبرنگار صدا و سیما گفت : اقدام دولت ایتالیا که تحت لابی صهیونیستی صورت گرفته است را اقدامی ناشایست ارزیابی می کنیم.



وی درباره اتهامات مطرح شده علیه این خبرنگار گفت : قاچاق اسلحه آن هم سلاح های سبک مثل کلت کمری و... به ایران اتهامی مضحک است. ما امروز سلاح هایی را که آقایان مدعی قاچاق آن توسط خبرنگار صدا و سیما هستند خودمان تولید می کنیم و اگر دولت ایتالیا به چنین تسلیحاتی نیاز دارد ، حاضریم به قیمت مناسب به آنان بفروشیم.



وزیر دفاع گفت : دولت ایتالیا با این اقدام اعتبار و استقلال خود را مخدوش کرد و نشان داد که از سیاست خارجی درست و مستقلی برخوردار نیست.