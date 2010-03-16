تعرفه 30 درصدی واردات کالا حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: در بودجه سال 89 تعرفه ها و تنظیم بازار به وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی واگذار شد تا در صورت احساس نیاز در این خصوص تصمیم گیری کنند .

وی همچنین افزود: تشکیل صندوق توسعه ملی که دولت 14 هزار میلیارد تومان در آن پول گذاشته بود از دستور مجلس خارج شد.

فتحی پور ادامه داد: دولت موظف شد تا پایان فروردین ماه سال آینده اساسنامه صندوق را به مجلس ارائه دهد تا نسبت به درآمد صندوق برای حمایت از سرمایه گذاری و بخش خصوصی تصمیم گیری شود.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس اظهار داشت: برغم اختلاف دولت و مجلس در خصوص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، بودجه مناسبی برای سال آینده بسته شد.

فتحی پور با بیان اینکه یک درصد از بودجه سال آینده کشور به تربیت بدنی و جوانان اختصاص خواهد یافت، گفت: همچنین مقرر شد مبلغ 250میلیون دلار تا از محل حساب ذخیره ارزی بودجه ای برای نوسازی و بازسازی مدارس اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: براساس بودجه سال آینده دولت باید 50 درصد از فروش سهام خود از محل اجرای اصل 44 را به پرداخت مطالبات بانک ها از دولت اختصاص دهد.