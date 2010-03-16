موتورسیکلت سواران از ظهر امروز در شهر تهران تردد نکنند

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه امروز (سه شنبه) شب چهارشنبه آخر سال است و برخی جوانان به رسم هر ساله با پرتاب نارنجک و ترقه به افراد پیاده و به خصوص موتورسیکلت سواران آسیب می رسانند، پلیس اقدام به جلوگیری از تردد این وسیله نقلیه از ظهر امروز می کند.

وی ادامه داد: به موتورسیکلت سواران توصیه می شود تا از منازل خارج نشوند زیرا پلیس در صورت مشاهده آنان اقدام به توقیف وسیله نقلیه آنها می کند.



هاشمی تاکید کرد: کسانی که موتورسیکلت آنها متوقف می شود باید برای دریافت آن، روز چهارشنبه به مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح تهران مراجعه کنند.