  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

سرهنگ هاشمی در گفتگو با مهر:

موتورسیکلت سواران از ظهر امروز در شهر تهران تردد نکنند

موتورسیکلت سواران از ظهر امروز در شهر تهران تردد نکنند

رئیس پلیس راهور تهران گفت: موتورسیکلت سواران از ظهر امروز ( سه شنبه ) از منزل خارج نشوند زیرا پلیس برای تامین امنیت آنان اقدام به توقیف وسیله نقلیه شان می کند.

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه امروز (سه شنبه) شب چهارشنبه آخر سال است و برخی جوانان به رسم هر ساله با پرتاب نارنجک و ترقه به افراد پیاده و به خصوص موتورسیکلت سواران آسیب می رسانند، پلیس اقدام به جلوگیری از تردد این وسیله نقلیه از ظهر امروز می کند.

وی ادامه داد: به موتورسیکلت سواران توصیه می شود تا از منازل خارج نشوند زیرا پلیس در صورت مشاهده آنان اقدام به توقیف وسیله نقلیه آنها می کند.

هاشمی تاکید کرد: کسانی که موتورسیکلت آنها متوقف می شود باید برای دریافت آن، روز چهارشنبه به مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح تهران مراجعه کنند.

 

   

کد مطلب 1052584

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها