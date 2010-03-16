به گزارش خبرنگار مهر، اینکه گلچینی از بازیکنان تیم ملی والیبال و حتی مربیان این تیم فردا (چهارشنبه) برگزارکننده یکی از دیدارهای این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در آمل خواهند بود، جذابیتهای دیدار برگزار شده در این شهر را بیشتر از دیگر شهرها کرده است.
کاله - داماش؛ این دو تیم در شرایطی فردا به مصاف هم میروند که هر یک از ترکیب کادر فنی و بازیکنان تیم ملی سهمی را به خود اختصاص دادهاند. حسین معدنی که سرمربی تیم ملی است مسئولیت هدایت تیم داماش را هم بر عهده دارد. این مربی بازیکنان ملیپوشی نظیر حمزه زرینی، علیرضا نادی، مهدی مهدوی، آرش کشاورزی و مجتبی عطار را در اختیار دارد با این وجود در دور رفت بازیها مغلوب کاله شد که از هدایت مربی تیم ملی برخوردار است. بهروز عطایی امیدوار است با بهرهگیری از توانایی ملیپوشان تیمش همچون آرش صادقیانی و عادل غلامی نتیجه دور رفت بازیها را تکرار کند، نتیجهای که منجر به متحمل شدن اولین شکست داماش شد.
دربی تهران یکی دیگر از دیدارهایی است که در چارچوب هفته یازدهم دور برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در خانه والیبال برگزار خواهد، البته به صورت یک طرفه چرا که بعید به نظر میرسد خودروسازان صدرنشین نتوانند از پس حریفی به نام بانک کشاورزی برآیند.
البته پیش از مصاف دو تیم پیکان و بانک کشاورزی، تیمهای سایپا و پرسپولیس به ترتیب به مصاف ارومیه و خراسان رضوی میروند. در دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات نیز تیم ارتعاشات صنعتی ایران در یزد به میدان میرود. دیدار دو تیم برق و پتروشیمی در کرمان برگزار میشود و گنبدیها نیز میزبان بازیکنان دانشگاه آزاد تهران خواهند بود.
برنامه دیدارهای این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* سایپا تهران - ارومیه (ساعت 15 - خانه والیبال)
* سنگ آهن بافق یزد - ارتعاشات صنعتی ایرانیان (ساعت 16 - سالن امام علی (ع) بافق)
* کاله آمل - داماش گیلان (ساعت 16 - سالن والیبال آمل)
* برق کرمان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن تربیت بدنی کرمان)
* پرسپولیس تهران - خراسان رضوی (ساعت 17 - خانه والیبال)
* جواهری بازرگانی گنبد - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 18 - سالن المپیک گنبد)
* پیکان تهران - بانک کشاورزی تهران (ساعت 19 - خانه والیبال)
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