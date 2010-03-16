به گزارش خبرنگار مهر، اینکه گلچینی از بازیکنان تیم ملی والیبال و حتی مربیان این تیم فردا (چهارشنبه) برگزارکننده یکی از دیدارهای این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در آمل خواهند بود، جذابیت‎های دیدار برگزار شده در این شهر را بیشتر از دیگر شهرها کرده است.

کاله - داماش؛ این دو تیم در شرایطی فردا به مصاف هم می‎روند که هر یک از ترکیب کادر فنی و بازیکنان تیم ملی سهمی را به خود اختصاص داده‌اند. حسین معدنی که سرمربی تیم ملی است مسئولیت هدایت تیم داماش را هم بر عهده دارد. این مربی بازیکنان ملی‎پوشی نظیر حمزه زرینی، علیرضا نادی، مهدی مهدوی، آرش کشاورزی و مجتبی عطار را در اختیار دارد با این وجود در دور رفت بازی‌ها مغلوب کاله شد که از هدایت مربی تیم ملی برخوردار است. بهروز عطایی امیدوار است با بهره‎گیری از توانایی ملی‌پوشان تیمش همچون آرش صادقیانی و عادل غلامی نتیجه دور رفت بازی‎ها را تکرار کند، نتیجه‎ای که منجر به متحمل شدن اولین شکست داماش شد.

دربی تهران یکی دیگر از دیدارهایی است که در چارچوب هفته یازدهم دور برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور در خانه والیبال برگزار خواهد، البته به صورت یک طرفه چرا که بعید به نظر می‎رسد خودروسازان صدرنشین نتوانند از پس حریفی به نام بانک کشاورزی برآیند.

البته پیش از مصاف دو تیم پیکان و بانک کشاورزی، تیم‌های سایپا و پرسپولیس به ترتیب به مصاف ارومیه و خراسان رضوی می‎روند. در دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات نیز تیم ارتعاشات صنعتی ایران در یزد به میدان می‎رود. دیدار دو تیم برق و پتروشیمی در کرمان برگزار می‎شود و گنبدی‎‌ها نیز میزبان بازیکنان دانشگاه آزاد تهران خواهند بود.

برنامه دیدارهای این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* سایپا تهران - ارومیه (ساعت 15 - خانه والیبال)

* سنگ آهن بافق یزد - ارتعاشات صنعتی ایرانیان (ساعت 16 - سالن امام علی (ع) بافق)

* کاله آمل - داماش گیلان (ساعت 16 - سالن والیبال آمل)

* برق کرمان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن تربیت بدنی کرمان)

* پرسپولیس تهران - خراسان رضوی (ساعت 17 - خانه والیبال)

* جواهری بازرگانی گنبد - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 18 - سالن المپیک گنبد)

* پیکان تهران - بانک کشاورزی تهران (ساعت 19 - خانه والیبال)