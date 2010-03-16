پنج اخطار به دانشگاههای علوم پزشکی/ کاهش ظرفیت جریمه استاندارد نبودن

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروه ها و بخش های آموزشی که در هر دانشگاه علوم پزشکی نتوانند استاندارد لازم را برای تربیت دانشجو ارائه کنند از سوی گروه ارزیابی شورای گسترش اخطار آموزشی دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس ارزشیابی های صورت گرفته پنج اخطار آموزشی به گروه ها و بخش های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور داده شده است.

ضیایی خاطرنشان کرد: اخطار آموزشی همراه با کاهش ظرفیت پذیرش دستیاری است که در رشته های پاتولوژی، تخصصی داخلی، پزشکی اجتماعی و روانپزشکی به این بخش ها اخطار داده شده است.

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی یادآور شد: بخش ها و گروه های آموزشی که اخطار آموزشی دریافت می کنند موظف هستند که نسبت به رعایت استانداردها اقدام کرده و پس از رفع مشکلات خود در مدت 6 ماهه وضعیت جدید را به وزارت بهداشت گزارش کنند.