بان کی مون درباره شکست اهداف توسعه هزاره هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، با توجه به اینکه تنها 5 سال تا 2015 یعنی آخرین مهلت تعیین شده برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره باقی مانده، و در حالی که رهبران جهان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو ملل متحد در شهر نیویورک در ماه سپتامبرآماده می شوند. بان کی مون در گزارشی خواستار تصویب دستور کار اقدام جهانی برای شتاب بخشیدن به پیشرفت به سوی این آرمان ها شد.



بان در مقدمه گزارش خود تحت عنوان "وفای به عهد" که امروز درمقر سازمان ملل در شهر نیویورک انتشار یافت می نویسد: ما نباید میلیاردها انسانی که به جامعه جهانی می نگرند ناامید کنیم تا بتوانند به تعهد خود که در اعلامیه هزاره قید گردیده وفا نماید.



این گزارش به عنوان مبنای مشورت دولت ها برای تدوین سند نهایی مبتنی بر اقدام برای اجلاس سران در باره آرمان های توسعه هزاره که از 20 لغایت 22 سپتامبر سال جاری میلادی برگزارمی شود، عوامل موفقیت و درس های آموخته شده را معرفی می نماید.

همچنین شکاف های موجود، چالش های در حال ظهور و فرصت ها را برجسته نموده و توصیه ها یی برای اقدام به منظور تقویت پیشرفت به سوی دستیابی آرمان های توسعه هزاره طی پنج سال باقی مانده ارائه می دهد.



دبیرکل در این گزارش می گوید: جهان ما دارای دانش و منابع برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره است. این آرمان ها برگرفته از اعلامیه هزاره 2000 هستند که هدف آن ها کاهش فقر، گرسنگی، امراض، مرگ ومیر مادران و کودکان و سایر معضلات تا سال 2015 است.



بان کی مون می گوید اگر این آرمان ها به دست نیایند، ناکامی بی سابقه ای از نظر اخلاقی وعملی رخ خواهد داد. ایشان می گوید اگر ما شکست بخوریم میزان مخاطرات در جهان یعنی بی ثباتی، خشونت، بیماری های واگیردار، نابودی محیط زیست و رشد جمعیت آواره همگی چند برابر خواهند شد.