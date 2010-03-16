بارسا در دیدار نه چندان دشوار مقابل اشتوتگارت/ بوردو در یک قدمی صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در دیدار رفت در زمین اشتوتگارت مقابل این تیم به نتیجه تساوی یک بر یک دست پیدا کرده و فردا در ورزشگاه نیوکمپ به نظر نمی رسد راه دشواری برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی داشته باشد.

نکته جالب توجه در این دیدار تقابل تیه‌ری آنری از بارسا با الکساندر هلب و ینس لمن از اشتوتگارت است. این سه، در فینال لیگ قهرمانان اروپای سال 2006 با لباس آرسنال با نتیجه 2 بر یک به بارسلونا باختند.

دیگر دیدار فرداشب را تیم‌های بوردو و المپیاکوس در ورزشگاه "ژاک شابان دلماس" شهر بوردو برگزار خواهند کرد. نماینده فرانسه در دیدار رفت موفق شده در یونان مقابل المپیاکوس با نتیجه یک بر صفر به برتری برسد. به نظر نمی رسد بوردو برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها مشکل چندانی داشته باشد.