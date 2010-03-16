اقدام مخفیانه کارمندان مایکروسافت/ عصبانیت به خاطر آی فن

به گزارش خبرگزاری مهر، کارمندان مایکروسافت در واقع در دسته کاربران علاقمند به آخرین ابزارهای فناورانه هستند که در این میان جرات به زبان آوردن نام یکی از این ابزارها را به هیچ وجه ندارند: تلفن هوشمند آی-فن!

موفقیت این تلفن همراه که تولید قدیمی ترین رقیب شرکت مایکروسافت یعنی اپل است برای مدیران مایکروسافت یکی از آزاردهنده ترین یادآوری ها از ناموفق بودن تلاشهای مایکروسافت در صنعت تلفن همراه طی سالهای اخیر است و آنچه این واقعیت را به پدیده ای تلخ تر تبدیل می کند این است که بسیاری از کارمندان مایکروسافت دیوانه استفاده از آی-فن اپل هستند.

ریسک و خطر کاربر آی-فن بودن در مایکروسافت در سپتامبر سال گذشته خود را نمایان ساخت، زمانی که یکی از کارمندان بینوای مایکروسافت در نشستی همگانی در استدیوم ورزشی سیاتل از آی-فن خود برای گرفتن عکس از استیو بالمر مدیر شرکت مایکروسافت استفاده کرد. در این لحظه بالمر آی-فن را از دست کارمند خود قاپید. آن را بر روی زمین گذاشت و در مقابل دیدگان هزاران نفر از کارمندان مایکروسافت آن را لگدکوب کرد. بالمر خود تنها از تلفنهای همراهی استفاده می کند که از سیستم عامل مایکروسافت بهره برده باشند.

با وجود نمایش جالبی که بالمر در واکنش به حضور تلفن آی فن اجرا کرد، کاربران آی-فن شرکت مایکروسافت بسیارند و در کنفرانسهای مختلف شرکت مایکروسافت می توان کارمندان این شرکت را در حال استفاده از آی-فن به راحتی مشاهده کرد. "جی آلارد" یکی از سازندگان کنسول بازی XboX شرکت مایکروسافت نیز از دیگر کاربران وفادار آی-فن به شمار می رود.

سال گذشته در حدود 10 هزار کاربر آی-فن به آدرسهای ایمیل کارمندان شرکت مایکروسافت دسترسی داشتند که این تعداد برابر 10 درصد از کل کارمندانی است که مایکروسافت در سرتاسر جهان دارد. در مقابل کارمندان اپل نسبت به تلفن محصول شرکت خود، وفاداری بیشتری نشان می دهند به طوری که بسیاری از کارمندان این شرکت به یاد ندارند همکاران خود را در حال استفاده از تلفن همراه دیگری به جی آی-فن به یاد آورند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، استفاده از آی-فن در مایکروسافت یکی از آخرین درگیری های رقابتی میان این دو شرکت بزرگ به شمار می رود، شرکتهایی که در همه زمینه ها از تولید سیستمهای عامل رایانه تا سیستم های پخش دیجیتال موسیقی با یکدیگر درگیر شده اند.