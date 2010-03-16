هفدهمین جشنواره فیلم های آفریقایی تحت تاثیر جام جهانی فوتبال

به گزارش مهر از اسکرین دیلی این جشنواره در روز پایانی خود پنجاهمین سالگرد استقلال 17 کشور آفریقایی را گرامی می دارد.

در حالی که خرداد ماه سال آینده جام جهانی فوتبال برای نخستین بار در آفریقای جنوبی برگزار می شود، چهار فیلم حاضر در بخش مسابقه جشنواره به ورزش فوتبال پرداخته اند.



انجمن سینمایی مرکز فرهنگی لینکلن نیویورک که برگزار کننده جشنواره محسوب می شود دیروز اعلام کرد 13 فیلم بلند داستانی و 25 فیلم کوتاه در این جشنواره به نمایش در می آیند.همچنین بخش های جنبی انیمیشن کوتاه ،سینمای کوتاه آفریقای و سینما و محیط زیست از دیگر بخش های جشنواره فیلم های آفریقایی نیویورک هستند.



جشنواره با نمایش فیلم " غیاب" به کارگردانی ماما کیتا محصول مشترک فرانسه و سنگال افتتاح می شود.ازجمله دیگر فیلم های حاضر در جشنواره می توان به " تاریخ استقلال" ساخته داودا کولیبالی اشاره کرد که در جشنواره های قاره آفریقا برنده جوایزی شده است.



فیلم "بین جام و انتخابات" ساخته مونیک مبکا و گی کابیا مویا از فیلم های کنجکاوی بر انگیز امسال است که داستان صعود تیم ملی فوتبال کشور زئیر به جام جهانی 1974 را به عنوان نخستین تیم آفریقای سیاه که در جام جهانی حضور یافته روایت می کند.



علاوه بر آن فیلم " فوتبال خیابانی" ساخته دمتریوس رن که به داستان جام جهانی بی خانمان ها می پردازد در جشنواره به نمایش در می‌آید.جشنواره فیلم های آفریقایی نیویورک هفتم تا سیزدهم آوریل برگزار می شود.

