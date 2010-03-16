گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت از اصلاح الگوی مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از مجموعه اقداماتی را که مبین کنترل هزینه، پرهیز از هزینه های غیر ضرور، استفاده بهینه از صنایع محدود و در دسترس و در یک کلام ایجاد الگوی مصرف مناسب در اعمال مدیریت امور بوده را به شرح ذیل اعلام کرد.

این گزارش قبل از مرور فعالیت های مورد اقدام به اصول حاکم که عبارت از "جرح، تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی، تغییر در روش انجام کار، تغییر روش در تولید آثار و در پیش گرفتن راهکارهای عملی در تعدیل هزینه ها و کاهش انرژی مصرفی" است را مورد عنایت قرار می دهد و اضافه می کند: با رعایت اصول یاد شده فعالیت های اجرایی از جمله تعدیل نیرو و فراهم نمودن زمینه خروج از خدمت تعدادی از همکاران، حذف لایه های سرپرستی در حوزه اجرایی و ایجاد پست های سازمانی وظیفه مند به جای پست های مدیریتی و سرپرستی، واگذاری طرح های تحقیقاتی به نیروهای سازمانی به جای واگذاری به مجری خارج از سازمان و استفاده اکمل از ظرفیت نیروی انسانی شاغل را انجام می دهد.

این گزارش می افزاید: از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصلاح الگوی مصرف پرداخت کارانه برای پاسخگویی به امور خارج از وقت به جای جذب نیروی اضافه، تعیین سرانه سوخت و نگهداری برای مقامات و مدیرانی که از خودروی سازمانی در اختیار استفاده می کنند، تعیین سرانه مصرفی ارتباط با خطوط تلفن، امکان استفاده عمومی از سالن همایش برای برگزاری همایش ها و نشست های سایر سازمان ها ، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی در ساعاتی که نیاز به سرو شام و ناهار نباشد، حذف و تعدیل خرید اثاثیه سرمایه ای اداری، تعدیل کیفیت بعضی از آثار چاپی مرکز با سیاست تعدیل در قیمت تمام شده متناسب با نوع آثار مخاطبین آنها، استفاده از اتولایتر در تمامی فضاهای اداری مرکز، تعدیل سرانه روزنامه مورد استفاده سطوح مدیریت مرکز، استفاده بیشتر از اوراق بدون سربرگ و پاکت های ساده جهت مکاتبات داخلی، تعیین سرانه غذای نیروهای شیفت به جای تامین غذا و کاهش نسبی هزینه های مربوطه، واگذاری امور اسقاطی و بعضا قابل استفاده به مدارس به جای فروش و استفاده ناصحیح، کاهش هزینه نگهداری فضای سبز به میزان 55 درصد با حذف پیمانکار و اداره آن به صورت سنتی، انتخاب مناسب اقلام پذیرایی جهت میزگردها و همایش ها و نحوه توزیع مناسب آن که این امر باعث جلوگیری از اسراف و خرید به اندازه می شود است.



در ادامه این گزارش آمده است: همچنین در بخش تاسیسات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت اصلاح الگوی مصرف استفاده از روش های کنترل و تعدیل انرژی مصرفی در سیستم تاسیساتی مرکز با بکارگیری راهکارهای عملیاتی از مدار خارج نمودن کلیه لامپ های اضافی راهروهای همه طبقات ساختمان اداری، تغییر لامپ های شمعی لوسترهای سالن کنفرانس مرکز به کم مصرف 23 وات، کاهش چراغ های کلیه اتاق های طبقات در حد امکان، تغییر چراغ های سقفی نمازخانه و تغییر لامپ پرمصرف به کم مصرف، مدیریت صحیح سیستم آبرسانی جهت کاهش مصرف آب، تنظیم فشار و تنظیم مرتب دیگ بخار جهت صرفه جویی در مصرف گاز، عایق کاری قسمت های معیوب و فرسوده جهت کاهش افت دمای لوله های چیلر و مبدل حرارتی، نصب شیر کنترل بر روی چیلر جهت تنظیم و قطع و وصل دما، سازمان دهی سیستم روشنایی محوطه جهت جلوگیری از اتلاف برق، جابجایی لامپ های کم مصرف با لامپ های رشته ای را انجام داده است.

در پایان این گزارش آمده است: اظهار امیدواری می کنیم تا این مرکز به عنوان یک وظیفه ملی، خدمت هر چند اندکی را در این زمینه به ثمر رسانده باشد.