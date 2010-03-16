نخستین اردوی تیم ملی جودو به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول اردوی آماده سازی تیم ملی جودو که از چهاردهم اسفندماه در محل مجموعه ورزشی برق تهران آغاز شده بود، شب گذشته خاتمه یافت. در این مرحله از اردوی تیم ملی 30 جودوکار از جمله بهترین‌های رقابت‌های قهرمانی کشور در اصفهان و ملی پوشان پیشین حضور داشتند.

وحید سرلک که به هلند سفر کرده است به همراه محمدرضا رودکی تنها غایبان این اردو بودند. حاضرین در اردوی تیم ملی جودو از امکانات خوابگاه، غذا و سالن تمرین مجموعه ورزشی برق ابراز رضایت کردند. تمرینات نیز که با هدایت مربیان کره‌ای، خسرو دلیر و مسعود حاجی آخوندزاده زیر نظر مستقیم محمود میران انجام می شد، در سطح کمی و کیفی مطلوبی برگزار شد.

در آغاز مرحله دوم اردوی تیم ملی جودو که نیمه دوم فروردین ماه زمان آن اعلام شده است با برگزاری رقابت‌های انتخابی درون اردویی تعداد حاضرین در اردو کاهش خواهد یافت.