پیمان شریعتی مدیر روابط عمومی گروه تئاتر "آران" در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل استقبال علاقمندان و تماشاگران گروه تئاتر "آران" به سرپرستی آقای بهروز غریب‌پور تصمیم گرفت برای احترام به مخاطبانی که نتوانستند طی ماه گذشته از این اپرا دیدن کنند با حمایت بنیاد فرهنگی رودکی اپرای عروسکی "مولوی" را به مدت محدودی از 22 فروردین‌ماه سال آینده در تالار فردوسی اجرا کند.



وی افزود: پیش فروش بلیت اجرای اپرای عروسکی "مولوی" از 15 فروردین‌ماه 89 در گیشه تالار وحدت انجام می‌شود. پس از اجرای اپرای "مولوی" گروه تئاتر آران با موافقت مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و همکاری بنیاد فرهنگی رودکی رپرتوآر چهار اپرای "رستم و سهراب"، "مکبث"، "عاشورا" و "مولوی" را در طول سال 89 اجرا می‌کند.



اپرای عروسکی "مولوی" با حضور خوانندگانی چون همایون شجریان و محمد معتمدی با کارگردانی بهروز غریب‌پور در تالار فردوسی بنیاد فرهنگی رودکی اجرا می‌شود اجرای این اپرا با استقبال چشمگیر مخاطبان و علاقمندان تئاتر همراه بوده است.



